İşçiler Derince’de kısa çalışma ödeneğini tartıştı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iş hukuku alanında uzman Avukat Ahmet Ergin’in katılımıyla “kısa çalışma ödeneği” uygulaması konusunda işçi toplantısı yapıldı.

İşçiler, Çenedağ Mahallesinde Emek Partisi Derince İlçe Örgütünün çağrısıyla Avukat Ahmet Erginin katılımıyla ‘kısa çalışma ödeneği’ uygulamasını tartıştı. Ergin kısa çalışma ödeneğinin işçiler açısından dezavantajını ve patronların buradan sağladığı kârı ve hükümetin teşviklerini anlatırken toplantıya katılan işçiler de kendi fabrika ve işyerlerindeki sorunları aktardı. Kocaeli Vartolular Derneğinde gerçekleşen etkinliğe katılım yüksekti.

Toplantıda ilk sözü alan Avukat Ahmet Ergin, kısa çalışma ödeneğinin işsizlik fonu kaynaklı bir ödenek olduğunu ve işsizlik fonunun da işçilerin parasıyla oluşan bir fon olduğunu hatırlattı. Kısa çalışma ödeneğinin de sınırları olduğuna dikkat çeken Ergin “Günlük çalışmada brütün yüzde 40’nı alıyoruz ve brüt, asgari ücretin yüzde 60’ını da geçemiyor” dedi.

Kısa çalışma ödeneği sisteminin işçilerden yana olsa iyi bir şey olabileceğini ancak aksine patronlardan yana olduğunu belirten Ergin “Kısa çalışma ödeneğinde çalışma şartlarını da değiştiriyorlar. Daha fazla çalıştırıp sömürüyü daha fazla artırıyorlar. Hem verdikleri para ceplerinden çıkmıyor hem de daha fazla sömürüyorlar” dedi. Toplantıya katılan işçilerin sorularını da yanıtlayan Ergin fabrika ve işyerlerinde örgütlülüğün önemini vurgularken birliktelik çağrısı ile konuşmasını noktaladı.

İŞYERLERİNDEKİ DİĞER SORUNLAR DA KONUŞULDU

Dytech, Hyundai, Hovon gibi kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçmiş fabrikalardan işçilerinde bulunduğu toplantıda işçiler, kafalarındaki soruları sorup işyerlerinde yaşadıkları zorlukları aktarırken örgütlü mücadelenin işçiler açısından tek çıkış yolu olduğu konusunda hemfikirdi. Toplantı birlikte mücadele çağrısıyla bitirildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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