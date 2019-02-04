04 Şubat 2019 17:14
Antep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Antep Şahinbey’de çalıştığı inşaatın çatısından düşen bir işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Gaziantep'te inşaat halindeki bir binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Eyüp Elmas (48), çatı katından dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Elmas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Elmas'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. (Antep/AA)
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