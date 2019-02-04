Antep'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Gökdelenleri 'eleştiren' Erdoğan döneminde en az 117 gökdelen yapıldı

1994'e kadar sadece 4 gökdelenin bulunduğu İstanbul'da Erdoğan'ın yönetimde olduğu yıllarda en az 117 gökdelen yapıldı. İşte o gökdelenler...