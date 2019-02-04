Kapatılan Taraf gazetesinin davası 22-25 Mart tarihlerine ertelendi

Kapatılan Taraf gazetesinin yöneticileri ve muhabiri Mehmet Baransu’nun, “Balyoz Planı” davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Gazeteci Yazar Ahmet Altan ve Yasemin Çongar’ın Avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ile Yıldıray Oğur’un Avukatı Gülçin Avşar katıldı. Davaya katılım talebinde bulunan müştekilerden Emekli Amiral Hasan Hoşgit ile Emekli Albaylar Cemal Temizöz ve Suat Aytın duruşmada hazır bulundu.

P24’ün sosyal medya hesabı üzerinden aktardığı bilgilerde, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Baransu’nun rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya gelemediği belirtildi. Baransu’nun bu celsede savunmasını tamamlaması bekleniyordu. Söz alan Avukat Gülçin, “Balyoz Planı” belgelerinin davaya konu olmadığını belirterek, bu gerekçeyle müştekilerin katılım taleplerinin reddedilmesini istedi. Avukat Figen Albuga Çalıkuşu, “İddianamede soruşturmanın konusunun Balyoz belgeleri olmadığı açıkça ifade ediliyor. Soruşturma, haber yapılmayan Egemen Harekat Planı’yla ilgilidir. AYM’nin Mehmet Baransu ile ilgili kararında tutuklanma gerekçesinin Taraf gazetesinde yayımlanan haberler olmadığı belirtiliyor. Bu davada Balyoz belgeleri yargılanmıyor” ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

Balyoz belgelerinin "Egemen Harekat Planı" gibi devletin gerçek planlarına dayandırıldığını savunan müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek katılım taleplerinin kabul edilmesini istedi. Tekrar söz talep eden Avukat Gülçin Avşar, “Gerekirse iddianameyi tekrar okuyalım. Müvekkilime yöneltilen suçlamalar arasında Balyoz belgelerine ilişkin haberler yer almıyor” dedi. Mahkeme, Mehmet Baransu’nun tutukluluğunun devamına hükmederek, müştekilerin katılım taleplerinin savunmaların tamamlanmasının ardından karara bağlanacağını belirtti.

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Baransu’nun savunmasına kaldığı yerden devam etmesi beklenen davanın bir sonraki duruşması için iki oturumda yapılmasına karar verdi. Buna göre duruşma 22 Mart ve 25 Mart’ta görülecek. (HABER MERKEZİ)