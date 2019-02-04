Genel-İş: Asgari ücret zammı KHK'li işçilere yansıtılsın

696 sayılı KHK ile merkezi idari veya belediye şirketleri bünyesine geçirilen bir milyona yakın eski taşeron işçinin asgari ücrete gelen yüzde 26'lık zamdan faydalanıp faydalanmayacağı belirsizliğini koruyor. Taşeron bünyesinde iken asgari ücretin yüzdelik fazlası ile çalışanların işçilerin hak kayıpları ile karşı karşıya.

Çalışma Bakanlığı ile DİSK arasında görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmaz iken Genel-İş Şubeleri işçilerden topladıkları dilekçeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na göndermeyi sürdürüyor. Son olarak Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi yaptığı eylemin ardından topladıkları dilekçeleri bakanlığa yolladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylemde 'KHK dediniz sözleşmeyi yediniz', 'Sözleşme hakkımız gasbedilemez' ve 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları atılırken açıklamaya DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş, Sosyal-İş ve Tüm Bel Sen yöneticileri de katıldı.

'ASGARİ ÜCRET FARKLARININ ÖDENMESİ ZORUNLULUKTUR'

Basın metnini okuyan Şube Başkanı Arif Yıldız, eski taşeron işçilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine düştüğünü belirterek “Bir başka ifade ile taşeronda iken verilen asgari ücret farkları bugün sözde kadro dedikleri ucube sistemde çalıştıkları için kayboldu. Bu kayıp en az 500 ile 1000 TL arasındadır. Oysa belediye şirketleri bünyesine geçişi yapılan işçiler için ortada halen bir hizmet alımı ihale ilişkisi devam etmesi ve tabi oldukları kamu ihale mevzuatı gereği hükümleri uyarınca, asgari ücret farklarının ödenmesi zorunluluktur. Tüm bu uygulamalar kadro yalanı adı altında milyonlarca işçinin esasında asgari ücrete mahkum edilmek istendiğini göstermektedir” dedi.

'4+4 DAYATMASINDAN VAZGEÇİLMELİ, TİS YAPILMALI'

Yüzde 26'lık zammın KHK ile kadroya geçirilen işçilere de yansıtılmasını isteyen Yıldız şunları söyledi:

“Yüksek Hakem Kurulu tarafından ilan edilen sözleşmedeki yüzde 4 zam uygulamasından acilen vazgeçilmeli, özgür toplu sözleşme uygulaması için acil yasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır. Yerel yönetimlerde ve belediyelerde halen çalışan taşeron şirket çalışanları kamu işçisi olarak istihdam edilmeli ve ilave tediye hakları olan 52 yevmiye ikramiyeleri 1 Nisan 2018 tarihinden bu güne geriye dönük olarak derhal ödenmelidir. 2018 yılının sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 30 oranında gerçekleşmiştir. Sarayın orta vadeli programına göre öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı ise 2019 yılı içerisinde yüzde 20,30 2020 yılında ise yüzde 15,90 üzerindedir. İşçilerin iki yıllık kayıpları yüzde 36,20’dir. El emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerin ve ailelerinin beklentisi, enflasyon karşısında korunmak ve geçim şartlarının iyileştirilmesidir.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışırken KHK ile birlikte 800 civarında taşeron işçi İZENERJİ bünyesine geçirilmişti. (İzmir/EVRENSEL)