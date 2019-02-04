04 Şubat 2019 09:33

Okullar açıldı, trafik çilesi başladı

Okul tatilinin sona ermesiyle İstanbul’da trafik çilesi de yeniden başladı.

Okullar açıldı, trafik çilesi başladı

Fotoğraf: AA

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    İstanbul'da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla beraber sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu görüldü.

    Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.00 sıralarında yüzde 50 oldu.

    Eğitim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte servis araçlarına yönelik de denetim yapıldı.

    Trafik Deneteme Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiler ve Kadıköy Bağdat Caddesi'nde okul servislerini denetledi. Sürücülerin belgeleri ve araçları kontrolden geçirildi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: AA

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