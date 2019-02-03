03 Şubat 2019 10:21
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Şubat 2019 13:49

Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı sorunlar yumağı içinde başlıyor

Eğitim öğretim yılının 2. yarısı yine sorunların gölgesinde başlıyor. Hükümetin çözümsüzlükteki ısrarı sürüyor, gerici uygulamalar daha da artıyor.

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Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı sorunlar yumağı içinde başlıyor

Fotoğraf: İhsan Dörtkardeş/DHA

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    2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı yarın 920 bin 524’ü resmi eğitim okullarında, 200 bin 701’i de özel okullarda olmak üzere toplam 1 milyon 121 bin 225 öğretmen ve 18 milyona yakın öğrencinin ders başı yapmasıyla başlıyor. Eğitim ve öğretimin ikinci yarıyıl dönemine dair değerlendirmede bulunan Eğitim Sen Genel Sekreteri Velat Kaya, “Türkiye’de eğitim sistemi uzun süredir ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakılıyor. Eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikalarında ısrar, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında yapılan düzenlemeler ve fiili uygulamalarla sürdürülmüştür” dedi.

    SINAV GÜNDEMİ SÜRECEK

    Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci ve 1 milyon 121 bin 225 öğretmenin 18 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili yarın sona erecek.

    Eğitimin ikinci yarıyıl dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

    İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav gündemiyle geçmeye devam edecek.

    Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

    ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre de 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile yabancı dil oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. Sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

    ‘ÖZELLEŞTİRMEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

    Hükümetin eğitim ve öğretim sürecinde ortaya koyduğu tarzın, piyasacı ve kendi ideolojik gereksinimleri doğrultusunda olduğunu aktaran Eğitim Sen Genel Sekreteri Velat Kaya, “Bugün eğitim sistemimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinden oldukça uzak ve giderek dinsel içerikler kazanan muhafazakar egemen ideolojinin denetimi altındadır. 4+4+4 ile birlikte eğitimde özelleştirmenin tarihte hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleştiğini görüyoruz. Bu durum, kamusal eğitimin hükümet ve MEB işbirliğiyle çökertilerek, özel öğretimin devlet desteğiyle nasıl ihya edildiğinin kanıtıdır” değerlendirmesinde bulundu.

    ANADİLDE EĞİTİM MESELESİ

    Mezopotamya Ajansı'na konuşan Kuya, anadilde eğitim sorunun uzun bir süredir devam ettiğini dile getirdi ve şöyle devam etti:

    “Türkiye’de anadili Türkçe olmayan yüz binlerce çocuk var. Bu konuda hükümetin ortaya koyduğu ciddi bir politika yok. Eğitim Sen olarak demokratik ve anadilde eğitimi savunuyoruz. Bu konuda devletin yaklaşımını samimi bulmuyoruz. Türkiye’de Türkçe dışında ana dilinde eğitim görmek isteyen tüm kesimlerin bu ihtiyacı siyasetler üstü bir ihtiyaçtır.”

    ‘HÜKÜMETİN ŞİDDET DİLİ OKULLARA DA YANSIYOR’

    Okullarda artan şiddeti de değerlendiren Kaya bu durumun hükümetin kullandığı siyaset dilinden bağımsız olmadığını belirtti. “Özellikle son dönemde hükümetin kullandığı şiddet diliyle beraber gerek okullarda gerek üniversitelerde gelişen istenmeyen birçok durum yaşandı” diyen Kaya, “Eğitim-öğretimde kamusal ve eşitlikçi bir yaklaşım sergilenseydi bugün bu sorunlar ortaya çıkmayacaktı” ifadelerini kullandı.

    Eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin arkalarında toplumun ve eğitim örgütlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kaya, “Her okulun şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır” diye konuştu.

    ‘MÜCADELE DEVAM EDİYOR’

    Darbe girişimi sonrası öğretmen alımlarında liyakatin terk edildiğini söyleyen Kaya, güvenlik soruşturmaları adı altında birçok öğretmenin atamasının yapılmadığını, demokratik hak ve taleplerini dile getiren öğretmenlerin birçok farklı bölgeye sürgün edildiğini, bölge illerindeki öğretmenlerin sözleşmeli alındığını ve öğretmenlerin Eğitim Sen gibi demokrasi mücadelesi veren sendikalara yönelimini engelleyen bir politikanın söz konusu olduğunu söyledi.

    İhraç edilen, işten uzaklaştırılan ve sürgün edilen eğitimcilerin durumuna dair de Kaya, “Bu arkadaşların hukuksal mücadelesi devam ediyor; ama OHAL  Komisyonu 2 yıla aşkın süredir herhangi bir sonuca varmış değil” dedi.

    RAKAMLAR SORUNLARI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

    Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında yine çok sayıda sorun yaşanmıştı. Eğitim Sen’in, “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1’inci Yarıyılı” raporunda, eğitimde yaşanan tahribat bir kez daha gözler önüne serilmişti. Raporda şu tespitler sıralanmıştı:

    • Türkiye’de, 2 bin 606 özel genel lise, bir açık öğretim lisesi bulunuyor. Resmi ve özel liselerin sayısı, iktidarın özel öğretime yönelik doğrudan teşvik politikalarının da etkisiyle birbirine yaklaştı.
    • Okullaşma politikasındaki yanlış uygulamalar meslek lisesi artışı oranlarına bakıldığında net bir şekilde görülüyor. Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen okul türü olan Anadolu liselerine ilişkin bu okul türlerini yok sayma politikaları sürdürülmekte, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda meslek lisesi sayısını artırma politikalarına devam ediyor.
    • Türkiye’de eğitimde yaşanan ticarileşmenin yansıması olarak kamusal eğitim harcamalarının oranı yüzde 75, hane halkı ve özel kaynaklardan yapılan eğitim harcamalarının oranı ise yüzde 25.
    • Eğitimde 4+4+4 düzenlemesi sonrasında özel ortaokulda öğrenci sayısı yüzde 96 artışla 321 bin 779’a ve özel liselerde okuyan öğrenci sayısı yüzde 305 artışla 559 bin 838 sayısına ulaştı.
    • İmam hatip okullarında okuyan toplam öğrenci sayısı, bakanlığın üstün gayretleri ve devletin bütün imkanlarını seferber etmesi sonucunda 2018 itibariyle 1 milyon 350 bin 611’e çıkarıldı.”
    • KHK ihraçları, sürgün, soruşturma ve hukuk dışı kararlara çözüm üretilmemiştir.
    • Mülakata dayalı sözleşmeli öğretmen istihdamında ısrar sürmektedir.
    • Ataması yapılmayan öğretmenler sorununa ısrarla çözüm üretilmemiştir.
    • Eğitimde yaşanan şiddetin önüne geçilememiştir.

    (HABER MERKEZİ)

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