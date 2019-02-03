Araştırma: HDP, Diyarbakır, Mardin ve Van’da oylarını arttırıyor

Rawest Araştırma Merkezi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için Diyarbakır, Mardin ve Van’da hanelerde yüz yüze yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 31 Ocak itibariyle sonlandırılan araştırmanın detaylarına göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2014 yılında yapılan yerel seçim sonuçlarına göre oylarını arttırıyor. Araştırmaya göre, AKP her üç büyükşehirde de oy kaybediyor.

Rawest’in 2014 yerel seçimleri ve 2018 genel seçimleriyle karşılaştırmalı yaptığı araştırmaya göre, HDP Van’da arayı açıyor. Buna göre, 2014 seçimlerinde yüzde 53.1 oy alan HDP, oylarını yüzde 57.3’e çıkarıyor. AKP ise 2014’te yüzde 41.2 olan oylarını kaybederek yüzde 38.5’e düşüyor.

Mardin’de elde edilen sonuçlara göre ise 2014 yılında yüzde 52.2 oy alan HDP, bu seçimlerde yüzde 58.2'ye sıçrama yapıyor. AKP ise yüzde 37.4 olan oylarını yine kaybederek yüzde 35.4’e düşüyor.

HDP güçlü kalelerinden birisi olan Diyarbakır’da ise, adeta zirve yapıyor. 2015 yılında yüzde 55.1 olan oy oranının 7 farkla yüzde 62.3’e çıkarıyor. Atadığı kayyımla seçime giden AKP ise kentte oy kaybediyor. 2014 yılında yüzde 35 oy alan AKP, 31 Mart’ta alacağı oy oranı yüzde 32.8 düşüyor. (HABER MERKEZİ)