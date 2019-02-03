"Kışanak ve Tuncel’e verilen ceza, demokratik mücadele verenleredir"

Görevden alınarak yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak’a 14 yıl 3 ay, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e ise 15 yıl hapis cezası verilmesini, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Hülya Alökmen Uyanık Mezopotamya Ajansı’na değerlendirdi.

‘ÖZÜR BORCU VARKEN...’

Alökmen, şunları söyledi:

“Diyarbakır Cezaevi’ndeki vahşeti yaşayan Kışanak’ın, cezaevinde yaşatılanlardan dolayı Kürt halkından özür dilenilmesini istemesine ilişkin yaptığı basın açıklamasının suç unsuru sayılması büyük bir haksızlıktır. Çünkü kendisi 18-19 yaşlarında olduğu dönem, 80 darbesinde 2 yılını o cezaevinde geçirmişti. Aslında kitaplara filmlere konu olan o vahşeti bire bir yaşayan biriydi. O cezaevinin önündeki bir basın açıklamasının suç sayılması haksızlıktır. Bu devletin ona özür borcu varken bununla yetinmeyip bu konuda yaptığı bir açıklamayı suç unsuru sayarak önüne getirmesi büyük bir haksızlıktır.”

‘CEZA AYNI ZAMANDA KÜRT KADININA’

Kışanak’a ve Tuncel’e ağır hapis cezalarının sadece onlara değil, Kürt kadınına ve Kürt sorunu konusunda demokratik mücadele veren, bu sorunun barışçıl çözümünden yana çaba sarf edenlere karşı bir gözdağı amacıyla verildiğini dile getiren Alökmen, “Biz bunları daha önce de gördük. Arkadaşlarımız dört duvar arasına hapsedebilirler, ama bizim yüreğimizden beynimizden çıkaramazlar” diye konuştu.

Yargılama sırasında Kışanak ile kısa da olsa konuşma imkanı bulduğunu aktaran Alökmen, “Bire bir konuşma imkanımız da oldu. Yeni görevimden dolayı beni kutladı. En son giderken de ‘Diyarbakır’ı silin, süpürün’ dedi. Yani halkımızın tekrar, kayyumlara sandıkta gerekli cevabı vermesi gerektiğini söyledi” dedi. (HABER MERKEZİ)