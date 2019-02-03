Adaylığını geri çeken Erdal Aksünger: Kılıçdaroğlu istifa resti çekti

Tartışmalı CHP PM toplantısının ardından adaylığını geri çeken Erdal Aksünger, Kılıçdaroğlu'yu eleştirdi, "Tüm MYK'yı topladı ve hepsine istifa resti çekti, açık oylama konusunda hukuksuzluk yaptı" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 2 Şubat günü yerel seçim gündemi ile toplandı ve biri büyükşehir olmak üzere 71 aday belirlendi. CHP PM'de İzmir ilçeleri tartışılırken, MYK'den gelen listede Bayraklı ilçesi olmamasına rağmen bazı üyeler imza toplayarak PM üyesi Erdal Aksünger'in adaylığının oylanmasını ve bunun da kapalı oylama şeklinde yapılmasını talep etmesi tartışmalara neden oldu.

Kılıçdaroğlu bunun üzerine PM'ye ara verip MYK'yi olağanüstü topladı. MYK'de Bayraklı için açık oylama yapılması kararı alındı. Bunun üzerine Bayraklı adaylığı için önerilen Erdal Aksünger adaylığını geri çekti.

AKSÜNGER: KURULTAY İSTEYEN HERKESİ BİÇTİ AMA BİZE GÜCÜ YETMEDİ

Aksünger tartışmalar üzerine attığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Kurultay isteyen herkesi biçti ama bize gücü yetmedi. Genel Başkan iki saat direndi, ara verdi, yukarı çıktı. Tüm MYK'yı topladı ve hepsine istifa resti çekti, açık oylama konusunda hukuksuzluk yaptı. Herkesi aşağılamaya başladı. Üsteleseydim, çekilmeseydim bir tam hukuksuzluk olduğu için mahkemeye gidilecekti. Partiyi mahkeme kapılarına düşüremem, biliyorlar. Çekildim ama galiptir bu yolda mağlup." (HABER MERKEZİ)