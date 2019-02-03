İran yeni füzesini ‘başarıyla’ test etti

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "Hüveyze (Hoveizeh) seyir füzesi ile yaptığımız testte, bin 200 kilometre uzaklıktaki hedefini başarıyla vurduk." ifadelerini kullandı.

Euronews’un haberine göre, İslam Devrimi’nin 40’ıncı yılı kutlamaları sırasında konuşan Bakan Hatemi, füzenin çok kısa sürede ateş edilmeye hazır hale geldiğini ve alçaktan uçabildiğini belirtirken, silahı “İran İslam Cumhuriyeti’nin kolu” olarak nitelendirdi.

İran 2015’te imzaladığı Nükleer Anlaşma kapsamında nükleer amaçlı testler yapmayacağının taahhütünü verse de daha önce de balistik füzeleri test ettiğini açıklamıştı.

ABD bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını çiğnediğini iddia etmiş, ancak Tahran çalışmaların sadece savunma amaçlı devam ettirildiğini ve Güvenlik Konseyi kararını çiğnemediklerini belirtmişti. (DIŞ HABERLER)

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