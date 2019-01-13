İran’da tutuklu işçi önderi İsmail Bakşi'ye işkence

İran’da 25 gün cezaevinde tutulan grevci şeker fabrikası işçisi İsmail Bakşi’ye ağır işkence uygulandı. Cezaevinden çıktıktan sonra yaşadıklarını sosyal medya aracılığıyla duyuran Bakşi’ye İran rejiminin yeniden baskı uygulamaya başladığı belirtiliyor. İran Emek Partisi (Tufan), Bakşi ve tutuklu diğeri işçiler için dayanışma çağrısı yaptı.

İran’da yaklaşık iki ay önce Huzistan vilayetindeki Haft Tapeh Şeker Fabrikası ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi ve özelleştirme kararının geri alınması için grev yaptı. İşçiler, ayrıca sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Fabrika, İran rejimi tarafından özel sektöre satılmıştı. Grevci işçiler de yeniden kamulaştırma talep ediyordu. Şeker işçilerinin grevi Ahvaz kentindeki Çelik Fabrikası işçilerini, öğretmenleri, emeklileri, üniversite öğrencilerini de etkiledi.

Bu sırada Haft Tapeh Şeker Fabrikası sendikası üyesi ve protestocu işçilerin sözcüsü olan İsmail Bakşi isimli işçi önderi, 20 kadar işçiyle birlikte 18 Kasım’da tutuklandı.

25 GÜN BOYUNCA AĞIR İŞKENCE

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan İran Emek Partisi (Tufan), İsmail Bakşi’nin ağır fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz bırakıldığını, dövülerek kaburgalarının kırıldığını, kulağına ve böbreklerine zarar verildiğini ve kendisine zorla uyuşturucu ilaçlar içirildiğini duyurdu. 25 gün sonra serbest bırakılan Bakşi’nin moral olarak iyi durumda olsa da fiziksel durumunun kötü olduğunun belirtildiği açıklamada, Bakşi’nin sosyal medya ağı olan Instagram’da 6 Ocak’ta paylaştığı açıklamaya da yer verildi: “İstihbarat Bakanlığı tarafından 25 gün boyunca haksız bir şekilde hapsedildim, farklı işkencelere maruz bırakıldım ve hâlâ onları aşamadım, hâlâ ağrı kesiciler ve nörolojik ilaçlar kullanıyorum. İlk günlerde, ölümüne işkence gördüm ve dövüldüm, bana tek bir söz etmeden ya da özel bir neden göstermeden tekme atıyorlardı. 72 saat boyunca hücremde kımıldayamaz haldeydim ve o kadar kötü dövdüler ki uyumak bile acı vericiydi.”

DIŞARIDA DA BASKI SÜRÜYOR

İran Emek Partisi’nin açıklamasında İsmail Bakşi’nin İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Mahmut Alevi’yi işaret ettiği belirtilerek, Bakşi’nin Alevi’den neden işkence gördüğünü kendisine canlı yayınlanacak bir televizyon programında açıklamasını istediği aktarıldı.

Bakşi’nin, “Bugün, o zor günlerden neredeyse iki ay sonra hâlâ kırık kaburgalarım, böbreklerim, sol kulağım ve testislerim nedeniyle acı içindeyim” dediği belirtildi.

Bakşi, sosyal medya açıklamasında, kadın gazeteci Sepideh Kolian’ın da aynı süreçte tutuklanarak işkence gördüğünü ve ayrıca cinsel tacize maruz bırakıldığını ifade etti.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Bakşi’nin açıklamalarının büyük etki yaratması üzerine hükümet yetkililerinin inkar ve kurbana yönelik baskı yöntemine başvurduğunu belirten İran Emek Partisi, Bakanlığın Bakşi ve ailesine yazdıklarını yalanlaması konusunda baskı yaptığını belirterek, “İslam Cumhuriyeti’nin kriminal rejimi ekmek, özgürlük ve sosyal adalet bayrağını taşıyan işçi önderi İsmail Bakşi’nin cesur direnişini kırmaya çalışıyor. İran halkı, topluma yoksulluk ve karanlık getiren İslamcı rejimin suçlarına karşı sessiz kalmayacak. Rejimin suçlarını kararlı bir şekilde protesto ve ifşa etmeye devam edeceğiz ve işçi arkadaşımız İsmail ve diğer işçi aktivistlerin sesi olmayı sürdüreceğiz.

İsmail Bakşi diğer işçi ve siyasi tutuklularla dayanışma kampanyası İslamcı rejim uzun suç listesini itiraf edene kadar sürecek. Bizler, kapitalizme, emperyalizme, gericiliğe karşı ve sosyalizm için mücadele eden yoldaşlarımızla birlikte dayanışma kampanyasını güçlendirmeye devam edeceğiz. İran İslam Cumhuriyetinin kapitalist rejimi ellerini İsmail Bakşi ve ailesinden derhal çekmelidir.” (DIŞ HABERLER)