Sultangazi'de altyapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da Sultangazi Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Özdemir Eren isimli işçi beline kadar toprağa gömülürken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik ekiplerinin çalışması sonucu açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. O sırada çukur içinde çalışan Özdemir Eren isimli işçi toprak kayması sonucu beline kadar toprağa gömüldü. Diğer işçiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Eren, beline kadar gömüldüğü topraktan çıkarılıp ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Yakup Özbey, "Adam belden aşağıya kadar toprağa gömülmüştü. Belim diye bağırıyordu. Belinde bir sıkıntı vardı" diye konuştu. (İstanbul/DHA)

2018'de en az 1923 işçi, iş cinayetlerinde can verdi