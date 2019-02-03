03 Şubat 2019 12:17

Almanya’da dizel yasağı eylemi: Biz de artık Fransızca konuşacağız!

Hava kirliliği nedeniyle dizel araçların yasaklanması, pahalı olması nedeniyle benzinli araçları kullanamayacak olanların tepkisini çekiyor.

Almanya’da dizel yasağı eylemi: Biz de artık Fransızca konuşacağız!

Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

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    Ali ÇARMAN
    Stuttgart

    Almanya’nın birçok eyaleti ve şehrinde başlatılan dizel araçların yasaklanması kararının başlattığı tartışma devam ediyor. Araçları yasaklanan ancak zararları karşılanmayan ve geçim sıkıntısı yüzünden dizelden daha pahalı olan benzinli araç kullanmak zorunda bırakılan kesimler öfkeli.

    Stuttgart İdari Mahkemesi 1 Ocak 2018 itibariyle kademeli olarak dizel yasağı uygulanması kararı aldı. Böylece, hava kirliliğinin en üst sınırlarda olduğu kentler arasında olan Stuttgart’ta “Euro 5 normu” seviyesinin altındaki dizel araçlar giremeyecek.

    Yasaklama kararı çevreci hareketin başarısı olarak gösterilse de hava kirliliğinin asıl sorumluları olan otomobil tekellerinin görmezden gelinerek eski dizel araç sahiplerine yüklenildiği tartışmaları yapılıyor. Öte yandan dizel araç sahipleri de eylemler yapmaya başladı.

    Baden-Württemberg Ulaştırma Bakanlığı önünde bu konuyla ilgili dördüncü eylem dün gerçekleştirildi. Eylemler sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla örgütleniyor. Kendilerine ‘Öfkeli vatandaşlar’ diyen bu kişiler, Stuttgart’ta bulunan Mercedes, Porsche, Bosch gibi tekellerin insan sağlığına verdikleri zararın tartışılmasını istiyor.

    Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

    Bir anda gündeme oturan protesto eylemlerinin organizatörleri arasında yer alan 26 yaşındaki Loannis Sakkaros, her eylem çağrısında bu bir ‘partisizler hareketidir’ diyor. ‘Parti bayrak ve pankartlarını evde bırak, gel’ çağrısı ile buluşan iki bine yakın kişi, dün de Ulaştırma Bakanlığı önünde toplandı. Bir adet dizel motorlu küçük motosiklet ile traktör de çalışır halde sembolik olarak alanda tutuldu.

    Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

    ARTIK FRANSIZCA KONUŞACAĞIZ

    Protestocuların biri, “Benim iki dizel arabam var ve memnunum, kim karşılayacak zararımı!” diye sorarken, bir diğeri “Ben bir işçiyim, dizel arabamın deposuyla bir ay işe gidip gelmekteyim. Benzinli öyle mi? Biz işçiler bu yükün altında kalkamayız onun için protesto eylemine düzenli olarak geleceğim” diyor. Bir başkası ise “Bizler de artık Fransızca konuşacağız çünkü politikacılar bundan anlıyor” diye Fransa’da yükselen eylemleri hatırlatıyor.

    Eylemde de sarı yelek giyenlerin ağırlığı dikkat çekti. Sahneden yurttaşların zararı karşılana kadar eylemlerin devam edeceği duyurusu yapıldı.

    Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel

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