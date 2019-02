Samsun'da kadınlardan Öykü Arin için çağrı

Samsun Kadın Dayanışması, Süleymaniye geçidinde yaptığı basın açıklamasıyla, Samsun halkına Öykü Arin ve lösemili çocuklar için kök hücre bağışı çağrısı yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Samsun Kadın Dayanışmasından Züleyha Mangan, dünyanın en güzel melodisinin çocuk kahkahaları olduğunu en iyi yetişkinlerin anlayabileceğini ifade ederek “Hayat bazen o kahkahaların önüne engeller koyar, o zaman çocuklara bir kez daha yeniden hayat vermeniz gerekebilir. İşte bugün burada toplanmamıza da çok güzel bir çocuk, Öykü Arin sebep oldu. Onun sayesinde onun karşısına çıkan hayati engelin çocuk büyük binlerce insanın da sorunu olduğunu öğrendik, fark ettik. Bu nedenle bugün burada yalnızca Arin için değil bütün ülkedeki ve dünyadaki bütün ülkeler için kök hücre bağışçısı olacağız” dedi.

Öykü Arin gibi her an genetik ikizini bulamazsa çok ciddi hayatı risklerle karşılaşacak binlerce hasta olduğunu belirten Mangan şunları söyledi: Dileriz her birimiz bir hastanın genetik ikizi çıkarız. Bugün sadece kök hücre bağış formlarını doldurup 3 tüp kan vererek uluslararası kök hücre veri tabanına dahil olacağız. Belki yarın belki 1 yıl sonra telefonunuz çalacak ve biz bir hastanın genetik ikiz olduğumuzu ve ona hayat verebileceğimizi sevinçle öğreneceğiz O andan itibaren aslında yalnızca hastaya değil bir topluma hayat vermiş oluruz. Üstelik bu işlemin ne şimdi neden genetik ikizimizi bulduktan sonra hiçbir tehlikesi yan etkisi ağrısı sızısı yok hiçbir cerrahi işlem de yapılmıyor. Sadece aşı olurken hissettiğimiz iğne acısı. Bütün kadınlara sesleniyoruz; hadi sizde sıvayın kollarınızı, 3 tüp kan verin doner olun, umut olun. Öykü Arinler gülmeyi sürdürsün. Bizler Samsun Kadın Dayanışması olarak kadın cinayetlerine çocuk istismarına ses verdiğimiz gibi bundan böyle öyküler içinde ve bu hastalığa yakalanmış tüm insanlar için umut olmaya devam edeceğiz. Bütün Samsun halkını Öykü Arinlere umut olmaya donör olmaya çağırıyoruz. (Samsun/EVRENSEL)