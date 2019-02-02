02 Şubat 2019 07:56

Seçim sorduk, yoksulluk anlattılar: Misafir gelmesin diye dua ediyorum

Antep'te yerel seçimleri konuşmak için kahveleri dolaştık. Yerel seçimleri sorduk, bize yoksulluğu anlattılar.

Seçim sorduk, yoksulluk anlattılar: Misafir gelmesin diye dua ediyorum

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Deniz KAR
    Antep

    Yerel seçimler yaklaştıkça adaylık tartışmaları da yeni bir boyut kazanıyor. Antep’te geçtiğimiz hafta oldukça hareketli geçerken, belediye başkanlığı adayları netleşmeye başladı. Gelişmeler karşısında Antep halkının düşüncelerini almak için Cengiztopel Mahallesindeki kahveleri dolaştık. İşçi durağını çevreleyen üç kahvede oturanların bir kısmı servisini bekliyor, bir kısmı servisten inmiş, bir kısmı ise üretim yavaşladığından işten çıkarılmış.

    Durağın tam karşısındaki kahve oldukça kalabalık. İçeri giriyoruz. Oyun oynayan bir masanın yanında oturan birisi var. Yanına gidip muhabbete başlıyoruz. Temizlik dükkanının olduğunu fakat işler durgun olduğu için dükkanda beklemediğini söylüyor. Adı Münir Karahan, çevresindeki insanların da krizden etkilendiğini belirttikten sonra “Herkes uyuşturucuya bulaşmış, millet bunalımda. Kahveye bak hepsi işsiz güçsüz adamlar” diyor. Seçimlerden beklentisini soruyoruz. Büyükşehir’de Celal Doğan’ı görmek istediğini, Fatma Şahin’i yıkabilecek tek kişinin ‘o’ olduğunu düşünüyor. Erdoğan’ın aday tanıtım toplantısındaki ‘Antep’e 35 katrilyon TL yatırım yapıldı’ sözlerini hatırlatıyoruz. “Biz niye göremiyoruz, cebimizde para yok. Park yapmışlar. Ben park istemiyorum, iş istiyorum. Cebinde para olursa parka gidersin. Eve misafir gelmesin diye dua ediyorum, bir misafir gelse yemek yaptırsan en kötü 100 lira çıkar cebinden. Çok şükür havalar soğuk da bu aralar gelen giden yok” diyor.

    "BELEDİYEYİ AKP’YE HEDİYE ETTİLER"

    Başka bir masada 30’lu yaşlarda birisiyle muhabbete giriyoruz. Adı Mehmet, organize sanayide AKP il başkanın çuval fabrikasında çalışırken, işyerinin %25 küçülme bahanesi ile işten çıkarıldığını, 3 aydır işsiz olduğunu söylüyor. Birçok arkadaşının durumlarının da belirsiz olduğunu belirtiyor. Erdoğan’ın Antep’e gelişinin işçilere yansımasını sorduğumuzda “Herkes Fatma Şahin’e oy vermem diyor. Ama kime verecek adamlar Ejder Demir’e mi oy verecek. Onun yeri MHP’dir. CHP yönetimi bile oy vermeyecek Demir’e. İçlerinde tartıştılar ‘bizim adamımız çıksın, sizin adamınız çıksın’ diye, sonra Fatma Şahin’e hediye ettiler belediyeyi” diye konuşuyor.

    "DOMATES HİÇ BÖYLE PAHALI OLMAMIŞTI"

    Kahveden çıkıyoruz, birkaç dükkan ötede başka bir kahve bulunuyor. İçeriye girdiğimizde birkaç masada oyun oynandığını, bir grubun ise sobanın etrafına kümelendiğini görüyoruz. Yaklaşan seçimler hakkındaki görüşlerini soruyoruz. İçlerinden birisi “Biz ne bilelim, bir tane oyumuz var onu da kullanır gideriz” diyor. Ekonomik kriz tercihinizde değişiklik yapar mı diye sorduğumuzda ise AKP’nin oylarında düşüş olacağını ama yine de kazanacağını söylüyorlar. Sebze, meyve alabiliyor musunuz sorusuna, başka birisi “Mevsimi olmadığı için böyle pahalı, gidip domates alıyorlar, domatesin mevsimi değil ki” cevabını veriyor. Karşısında oturan ise “Ben kendimi bildim bileli domates kışın da yenir, hiç böyle pahalı olmamıştı” diye konuşuyor. Yanlarındaki masada oyun oynayan bir başkası ise söze karışarak “durum kötü ama gene de bundan iyisi yok, bu kötünün iyisi. Gidip CHP’ye oy mu verelim’’ sözlerini kullanıyor.

    İŞTEN ÇIKARMALAR OLACAKMIŞ

    Ardından başka birisi yaklaşarak “gel dışarıda konuşalım, servis gelecek şimdi” diyor. Servisini beklerken nerde çalıştığını soruyoruz,  Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Roza Halı’da çalıştığını söyleyen işçi, “Fabrikada işten çıkarma olacakmış. Asgari ücret zammından dolayı işçi azaltacaklarmış” diyor. Daha önce AKP’ye oy verdiğini ama pişman olduğunu belirten işçi, “2000 TL maaş alıyorum yetmiyor. Elektrik, su faturası 100’er TL geliyor. Soğan olmuş 5 TL, seçimlerden sonra maaşımız daha da eriyecek” diyor.

    "ZENGİNİ ZENGİN, FAKİRİ FAKİR ETTİLER"

    Fotoğraf: Evrensel

    Yerel yönetim hakkındaki düşüncelerini sorduğumuzda ise “Yol, köprü işçinin işine yaramıyor ki. Bunlar zengini zengin, fakiri fakir etti. Ben Şireci Tekstil’e girdiğimde 4 fabrikası vardı. 2011’de çıkarken 20 fabrikası oldu. Bir yandan kriz var diye işçi çıkarıyorlar, bir yandan İŞKUR’dan işçi alıyorlar. Anlayacağın hep bizim zararımıza oldu. Ama yine de bunlar kazanır. Doğru düzgün bir aday yok ki” cümlelerini kuruyor. Servisinin gelmesinin ardından yanımızdan ayrılıyor.

    "DAHA DA KÖTÜYE GİDİYORUZ"

    Yolun karşısındaki kahveye uğruyoruz. İçerisi dolu. Oturup muhabbet eden bir gruba yaklaşarak sohbete başlıyoruz. Yerel seçimlerde ne yapacaklarını soruyoruz. Halı fabrikasında çalışan Beytullah Gül, “Hiçbir beklentimiz yok. Milletin durumu kötü. Gün geçtikçe daha da kötüye gidiyoruz. Son seçime kadar AKP’ye oy verdim ama artık benim için bitti” diyor.

    "TEDAVİYE 2500 TL GİTTİ"

    Ekonomik krizin kendisini ne kadar etkilediğini sorduğumuzda Gül, “Geçen çocuğun ateşi yükseldi, acile gittik, polikliniğe gönderdi. Muayene parası, ilaç parası derken 2500 lira para gitti. Televizyonlara bakıyorum ekonomimiz kuvvetli diyorlar. Bizim cebimizde niye para yok o zaman. Madem o kadar kuvvetlisin, fakire fukaraya ev ver. Yok bunlar asıl fakir fukaranın cebinden alıyorlar” sözlerini kullanıyor.

    HALK YARDIM GELEN KÖMÜRÜ SATAR HALDE

    Yanında oturan söz alarak “Yukarıdakiler yiyor içiyor, çöpe attıklarını biz alıyoruz. Sonra gidip aynı adamlara oy atıyoruz. Kendi çocuklarının geleceği garanti altında, bizimki değil” dedikten sonra “bak kahvedeki kömüre, ‘para ile satılamaz’ yazıyor. Nerden buldu bunu kahveci. Yardım gelen kömürü satmaya başladı millet. Halk bitmiş durumda. Ben gidip oy kullanmayacağım” diyerek sözlerini tamamlıyor.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    HDP’den tutuklu seçmenlere çağrı: Oy kullanmak için Bakanlığa başvurun
    SONRAKİ HABER

    İstanbul seçimlerine ilişkin soruşturmada 43 kişiye "FETÖ" suçlaması
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    6 Mayıs, gerçek bir antiemperyalist mücadele çağrısıdır

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    İfade özgürlüğü talebi vatan hainliği mi?

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Abdülhamit VS Arya Stark: Ne izlemek nereye varmak istiyoruz ki biz?

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Tadilat denklemine giren paçavraya döner!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Yaşamı savunmak...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Her mayıs

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    Özgürlüğün arkasına saklanmak

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    13 çocuk, 13 öykü, 13 yanlış

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Çıplak ayaklar, bitli başlar" meselesi

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Zerre: Bir insanın hem işçi hem de kadın olarak çilesi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Emek Gençliği: Denizlerin cesareti bize ışık tutuyor
    Emek Gençliği: Denizlerin cesareti bize ışık tutuyor

    Emek Gençliği MYK üyesi ve ODTÜ öğrencisi Ekin Yoldaş Kalı, 68 gençlik önderlerinin Türkiye gençliği için ne anlam ifade ettiğini değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bursa'da Denizleri anmak isteyen gençlere saldırı
    Bursa'da Denizleri anmak isteyen gençlere saldırı

    Bursa’da 68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak için düzenlenen anmaya bir grup taşla saldırdı.

    Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu
    Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

    Denizlerin avukatı Halit Çelenk'in anısına bu yıl beşinci kez verilen Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu.

    CHP milletvekili Ali Şeker: AKP halkı manipüle etmeye çalışıyor
    CHP milletvekili Ali Şeker: AKP halkı manipüle etmeye çalışıyor

    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Erdoğan’ın İstanbul seçimleri ve YSK üzerindeki CHP baskısı iddialarını Evrensel'e değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 7 ölü, 43 yaralı
    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 7 ölü, 43 yaralı

    İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda iki günde 7 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. AA ofisinin olduğu bina yıkıldı.

    "Hammadesi buğday ve arpa olan ürünlerin fiyatları artacak"
    "Hammadesi buğday ve arpa olan ürünlerin fiyatları artacak"

    Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, sert ekmeklik buğdayın tonu 1350 TL’den, makarnalık buğday 1450 TL’den, arpa 1100 TL’den alınacak.

    "Tarımda Milli Birlik Projesi": Tarım holdinge teslim
    "Tarımda Milli Birlik Projesi": Tarım holdinge teslim

    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımda Milli Birlik Projesi"nin holdingleşmenin önünün açılmasıyla yerli tarımı bitirme projesi olduğunu söyledi.

    NATO Sekreteri Stoltenberg’den ziyareti öncesi S-400 açıklaması
    NATO Sekreteri Stoltenberg’den ziyareti öncesi S-400 açıklaması

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ziyareti öncesi ABD ile gerilim konusu olan S-400'lerle ilgili açıklama yaptı.

    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    dilop’un mayıs-haziran sayısı çıktı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    Şampiyonlukta kritik rol oynayan Galatasaray-Beşiktaş maçları
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihinden tüm notlar
    Galatasaray-Beşiktaş derbisi tarihinden tüm notlar
    ‘Aşka amin, şaraba şükür’ diyen şair: Ozan Telli
    ‘Aşka amin, şaraba şükür’ diyen şair: Ozan Telli
    Amerikan İç Savaşı
    Amerikan İç Savaşı
    Bir ıslıkla ışıyan hürriyet: 555K
    Bir ıslıkla ışıyan hürriyet: 555K
    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır'da polisler tarafından engellenen ailelerden oturma eylemi
    Diyarbakır'da polisler tarafından engellenen ailelerden oturma eylemi

    Diyarbakır'da açlık grevlerine dair Koşuyolu Parkı'nda açıklama yapmalarına izin verilmeyen aileler oturma eylemi yaptı.

    İstanbul seçimlerine ilişkin soruşturmada 43 kişiye "FETÖ" suçlaması
    İstanbul seçimlerine ilişkin soruşturmada 43 kişiye "FETÖ" suçlaması

    İstanbul seçimlerine ilişkin "usülsüzlük" soruşturmasında 43 sandık kurulu başkan ve üyesi "FETÖ'yle irtibatlı olmakla" suçlandı.

    Şırnak'ta patlama: 2 kişi yaşamını yitirdi
    Şırnak'ta patlama: 2 kişi yaşamını yitirdi

    Şırnak'ta bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 kardeş yaşamını yitirdi.

    Kılıçdaroğlu, yüzbaşı Özdemir'in cenaze törenine katıldı
    Kılıçdaroğlu, yüzbaşı Özdemir'in cenaze törenine katıldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı saldırı ve linç girişimin ardından Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in Ankara'daki cenaze törenine katıldı.

    Ekrem İmamoğlu: Bu seçim bitmiştir, bu seçimin sonucu nettir
    Ekrem İmamoğlu: Bu seçim bitmiştir, bu seçimin sonucu nettir

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da seçimin sonuçlanmaması adına birileri ellerinden geleni yapıyor" dedi.

    Ali İhsan Yavuz: KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz
    Ali İhsan Yavuz: KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz

    A Haber'e konuşan Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'ye KHK'lilerle ilgili ek dilekçe vereceklerini aktardı.

    Yerel seçimden sonra Hak-İş ve Memur-Sen’den 14 bin 200 istifa
    Yerel seçimden sonra Hak-İş ve Memur-Sen’den 14 bin 200 istifa

    Hak-İş ve Memur-Sen'den istifa eden emekçiler yerel seçimlerden sonra baskıların kalktığını ve kendi iradeleriyle istifa ettiklerini aktarmıştı.

    TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Hekimlik ne gerektiriyorsa onu yaptık
    TTB Başkanı Sinan Adıyaman: Hekimlik ne gerektiriyorsa onu yaptık

    TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, hekimlere "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" dedikleri için verilen hapis cezasına tepki gösterdi.

    Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız
    Bahçeli: İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız

    YSK'nin İstanbul itirazlarını görüşmesinden 1 gün önce konuşan Devlet Bahçeli "Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven'in açlık grevi 179'uncu gününde
    Leyla Güven'in açlık grevi 179'uncu gününde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’in tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevi 179'uncu gününde sürüyor.

    Kayyumun faturası: 1 milyon 436 bin 345 TL
    Kayyumun faturası: 1 milyon 436 bin 345 TL

    Mardin’de kayyum döneminde, 400 kişi kapasiteli lokantada AKP’li 3 milletvekilinin ziyareti sırasında bin 894 kişiye yemek verildiği iddia edildi.

    Binali Yıldırım: Millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir
    Binali Yıldırım: Millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: "YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak."

    Ramazan zamlarla geldi: Aylık sahur kahvaltı masrafı 400 lira
    Ramazan zamlarla geldi: Aylık sahur kahvaltı masrafı 400 lira

    Ramazan, art arda gelen zamlarla karşılanıyor. Ramazan ayına girerken sofralarının vazgeçilmezi olan ürünler cep yakıyor.

    Kadın muhtarlar kadınlar için kolları sıvadı
    Kadın muhtarlar kadınlar için kolları sıvadı

    31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Batıkent’in 9 mahallesinin 8’inde ve Mersin'in Akdeniz ilçesi Akdam köyünde muhtarlık seçimlerini kadınlar kazandı.

    Mayıs’a girerken!
    Mayıs’a girerken!

    Mayıs, ilk gününden başlayarak bu yıl daha görkemli daha yaygın ve daha kitlesel gösterilere sahne oldu…

    Aladağ'ın çocuklarına olan sözümüz...
    Aladağ'ın çocuklarına olan sözümüz...

    "Türkiye’de bu tür davalarda ancak kamuoyu baskısı olunca sonuç elde ediliyor. Bu davalar gündemden düşünce ise dosyalar sessiz sedasız kapatılıyor."