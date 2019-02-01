Mahkeme, Kılıçdaroğlu'ya ispat hakkı tanımadı, ceza verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi ayağı... Versin mahkemeye ispat edeceğim” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 250 bin TL’lik tazminat davası sonuçlandı. “İspat hakkını” kullanmak isteyen Kılıçdaroğlu’nun avukatına olumsuz yanıt veren mahkeme, Kılıçdaroğlu’nu 5 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde geçen yıl mart ayında 250 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, verdiği dilekçede AKP ile FETÖ’nün bir dönem yaptığı ortaklıkları ayrıntılarıyla anlatırken, İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner, Dursun Çiçek, Celal Ülgen ve Aykut Erdoğdu’nun tanık olarak dinlenmesini istemişti. Mahkeme ise bunu reddetmişti.

Davanın karar duruşması dün görüldü. Avukat Celal Çelik, Erdoğan’ın “Ne istediniz de vermedik” sözünü anımsatarak, mahkemenin delil toplama taleplerini kabul etmesini istedi. Davayı bitiren mahkeme hâkimi, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a 5 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. (HABER MERKEZİ)