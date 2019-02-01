Erdoğan, kendine yeni bir başdanışman atadı: Mehmet Ferden Çarıkçı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Büyükelçi Mehmet Ferden Çarıkçı atandı.

Atamanın, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince yapıldığı kaydedildi.

MEHMET FERDEN ÇARIKÇI KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu. 1987’de Özel Alman Lisesini bitirdi ve ardından 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Johns Hopkins Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında master yaptı. 1993 yılında Dışişleri Bakanlığına aday meslek memuru olarak girdi. Çeşitli görevler üstlendi, 2001-2003 yılları arasında Dışişleri Bakanları İsmail Cem, Şükrü Sina Gürel, Yaşar Yakış ve Abdullah Gül'ün özel kalem müdür yardımcısı ve özel müşavir yardımcısı, 2003-2007 yılları arasında Türkiye'nin Almanya Büyükelçiliğinde başkatip ve müsteşar, 2007-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanlığında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2010-2011 yıllarında Tercüme Dairesi Başkanı, 2011-2012 yılları arasında Andlaşmalar genel müdür yardımcısı, 2010-2013 yılları arasında ise Elçi unvanıyla Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevini üstlendi; ayrıca 2012-2013 yıllarında Dış Politika Danışma Kurulu üyesi oldu. 22 Ağustos 2013 - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Büyükelçi olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğini yürüttü. 4 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla Avusturya Büyükelçisi olup, Ocak 2019’da merkeze döndü.

İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca biliyor. (HABER MERKEZİ)

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