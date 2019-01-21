Erdoğan'ın eski danışmanı Yeni Şafak'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı ve eski AKP milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak gazetesindeki yazılarına son verdiğini açıkladı.

AKP'nin önceki dönem vekili olan ve bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin yazarlığı ve danışmanlığını yapan Ünal, veda yazısında, “Kaçışımız çürümeden, seviyenin düşmesinden, tahammülsüzlükten kaçıştır. Kaçışımız düşmandan değil, 'dost' görünenden kaçıştır. Kaçışımız korkudan değil, pervasızlıktan; tehditten değil, aldırmazlıktan, gözü dönmüşlükten, hırstan kaçıştır. Kaçışımız, masumane kaygılarla dostça uyarılarımızı sınırsız iştihalarının ve kifayetsiz ihtiraslarının önünde mania olarak görenlerin iftiralarından, ithamlarından kaçıştır” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)