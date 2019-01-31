31 Ocak 2019 20:13
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Samsun'da bağımsız aday oldu
MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu açıkladı.
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta | Fotoğraf: DHA
“Cumhur İttifakı olmazsa olmaz değil” sözleri nedeniyle "Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" gerekçesiyle partisinden ihraç edilen Erhan Usta, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday oldu.
Usta sosyal medya üzerinden yaptığı yayınla bağımsız olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu duyurdu.
Usta’ya İYİ Parti Samsun adaylığı teklif etmiş, ancak Usta bu teklifi reddetmişti. (HABER MERKEZİ)
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