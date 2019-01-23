LC Waikiki işçisi bu ücretle nasıl çocuk yetiştirsin?

Sinan CEVİZ

Liman-İş Uzmanı

İş birliğine giren LC Waikiki ve Hürriyet Kitap, il il dolaşarak “LC Waikiki Aile Buluşmaları” organize ediyor. Geçtiğimiz ay 8. ilin tamamlandığı ve nisan ayına kadar sürecek buluşmalarda düzenlenen panellerin konusu “İyi çocuk nasıl yetiştirilir” oluyor. Panel katılımcılarının tümüne “200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi”, 50’sine ise LCW’den çocuk kıyafeti alabilmek için 50 TL’lik hediye çeki veriliyor.

PROJENİN PARÇASI REKLAM MÜDÜRÜ

Uzun zamandır LC Waikiki işçileriyle sendikal hakları için görüşmeler yapan birisi olarak, LC Waikiki patronlarının işçi ailelerinin çocuklarını umursadığıyla karşılaşmadım. Sadece ve sadece kâr elde etmeyi düşünen bu firmanın 12 ilde LC Waikiki Aile Buluşmaları projesini de bir reklam aracına ve kârını arttırmanın aracına dönüştürdüğü de gün gibi ortadadır. Zaten reklam müdürünün projeye dahil olması ve il il dolaşarak “Olumlu geri dönüşler elde ediyoruz” demesi de başka türlü izah edilemez. Reklam müdürü başka hangi amaçla bu projenin parçası olabilir ki?

MUTSUZ İNSANLAR VE MUTSUZ ÇOCUKLAR

Kapitalizmin üretim ve pazarlama kurallarını sonuna kadar uygulayan LC Waikiki patronları ülkemizde ve dünya pazarında hızla büyüyor ve yine kapitalist bir işletmenin ahlakına uygun olarak işçilerini deyim yerindeyse en azgın yöntemlerle sömürüyor. LC Waikiki’de çalışma koşulları sık sık kamuoyuna yansıyor ve en az yansıyan kısmı ya da genel geçer sorunlar arasında kaybolan gerçek ise LC Waikiki’nin çalışma sisteminin mutsuz aileler ve çocuklar yarattığıdır. LC Waikiki patronları yüzlerine ‘aile buluşmaları’ maskesini takarak kendi işyerlerinde çalışan ailelere yaşattıklarını gizlemeye çalışıyor.

ÇOCUĞUMA BAKACAĞIM DİYENE: YA ÇALIŞ YA GİT

LC Waikiki’nin depolarında 4 binin üzerinde işçi çalışıyor ve bu sayının neredeyse yarıya yakınını kadın işçiler oluşturuyor. Bu kadınlardan yüzlercesi de anne. Ancak işçiler, “Kreş istiyoruz” dediğinde LCW yönetimi kulaklarını tıkıyor. Vardiya sisteminden kaynaklı çocuklarına vakit ayıramayan ve vardiyalarının düzenlenmesini isteyen kadınlara verilen yanıt ise ‘Ya çalış ya git’ oluyor.

Bu buluşmalara katılan uzmanlara soralım; bir işyerinde kreş olmaması, çocuğu olan kadınların emzirme saatinin olmaması ve ara dinlenmelerinin buna göre düzenlenmemesi, çocuk gelişimini nasıl etkiler?

Depolarda durum bu iken alışveriş merkezlerindeki satış mağazalarında da durum farklı değil. Uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve mağaza işçilerinin ulaşımı için bir servis hakkı dahi bulunmuyor.

Her yıl cirosunu artıran LC Waikiki yönetimi işyerlerine bir kreşi bile çok görürken, il il gezerek çocuk gelişiminden bahsedebiliyor.

Asgari ücretle çalışan, birbiriyle yarıştırılan, kaizen uygulamasıyla baskı altında çalışan LCW işçileri mutsuz. LC Waikiki mağazasının ‘ucuzluğuyla’ övündüğü ürünlerini dahi alamayan, LC Waikiki işçisi pek çok anne ve baba var. LC Waikiki işçileri çocuğuna bir parça kıyafet alırken bile kırk kere düşünmek zorunda. Açlık sınırında bir ücret verip sonra da çocuk gelişiminden bahsetmek olsa olsa kapitalizmin ikiyüzlülüğüdür.

Bangladeş’te tekstil işçilerinin can verdiği ve aralarında annelerin olduğu bu işçilerin LC Waikiki’ye de ürün ürettiği çeşitli şekillerde haberlere yansımıştı. Ve LC Waikiki patronlarının yangın ve bina güvenliği ile ilgili uluslararası kuruluşların anlaşmasını imzalamayı reddettiği de... Bangladeşli kadınların ölümüne seyirci kalan ve Türkiye’deki kadınların çeşitli meslek hastalıkları yaşamasına neden olan LC Waikiki’nin çocuk gelişiminden bahsetmesi kabul edilebilir değil.

Çalışan bir anne bir baba çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak için bir işyerinde insanca çalışma koşulları ve insanca yaşayacağı bir ücret ister. Bunun için de sendika ister. Bu en doğal ve yasal hakkını kullanan işçileri işinden eden ve tehdit eden, defalarca sendika girmesin diye iş kolu kodunu değiştiren firma, işçilerin bu hakkı dillendirmesine tahammül edemiyor. Bu şartlarda işçileri çalıştıran LCW’nin çocuk gelişiminden bahsetmesi de kabul edilebilir değil.

MASKEYİ DÜŞÜRMEK İŞÇİLERİN ELİNDE

LC Waikiki sadece düşük ücret vermekle, kreş hakkına kulak tıkamakla, işçileri sendikasızlaştırmakla kalmıyor, iş güvenliği kurallarına uymayarak çeşitli meslek hastalıklarının önünü açıyor. Bu şartlarda işçileri çalıştıran LC Waikiki’nin çocuk gelişiminden bahsetmesi mümkün olabilir mi?

‘Çocuk yetiştirme’ maskesini düşürmek yine işçilerin elinde. Bu panellere giden her dinleyici, LC Waikiki işçilerinin çalışma koşullarını aklına getirsin ve uzmanlara sorsun: “LC Waikiki işçileri bu koşullarda çocuklarını nasıl yetiştirsin?”

ÇİP’LE 7/24 TAKİP

Kullandıkları LC Waikiki tanıtım kartlarına yerleştirilen çiplerle, LC Waikiki işçilerinin, depolar içerisindeki hareketleri izleniyor. İşçiler koli kaldırılan yerde mi? Su içmeye ya da lavaboya mı gitti? Buralarda ne kadar zaman geçiriyor? Tüm bunlar üzerlerindeki kartlara takılı çiplerle izleniyor.

KAİZEN’LE SÖMÜRÜ ARTIYOR

“Kaizen uygulaması ile önerilerde bulunarak çalışma alanını daha güvenli hale getirecek ve aynı zamanda daha verimli hale getireceksiniz” denilerek işçilerden üretimi artırmak için öneriler isteniyor. Beğenilen öneriler için işçilere puan veriliyor, öneri yapmayanların ise puanları düşüyor. Bu puanların ne işe yarayacağı henüz belli değil.

KAR ALTINDA ÇAY MOLASI!

LC Waikiki işçileri birkaç sene öncesine kadar, havaların soğuk olmasına ve kar yağmasına rağmen çay içmek için dışarıya çıkıyordu. Bu duruma dayanamayan işçilerin eylem yapması üzerine çay ocağı yapıldı.