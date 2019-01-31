CHP'li Faik Öztrak: Ülke ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'da partisinin düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimleri konulu toplantıya katıldı. CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer ile belediye başkan adaylarının katıldığı toplantıda konuşan Öztrak, yerel seçimler ve ekonominin gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkede ekonominin kötüye gittiğine dikkat çekerek, “Ve yazık ki, böyle gider ise daha öncede defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra Uluslararası Para Fonu'na emanet edilecektir. Ben daha öncede söylemiştim 'bunlar, IMF ile görüşüyorlar' diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış” dedi.

'KESİMOĞLU KARARI KESİNDİR'

31 Mart yerel seçimlerinde CHP yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, “Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum” sözlerini gazetecilerin hatırlatması üzerine de Öztrak, “Sonuç itibarı ile kararı genel merkezimiz vermektedir. Sayın Kesimoğlu'nun tanıyıp tanımaması kendi takdiridir. Ama genel merkezimiz kılı kırk yararak, kiminle yürüyeceğine karar vermiştir. Öyle de devam edecektir. Karar değiştirmek gibi teknik bir sıkıntı yoksa, karar değiştirmek gibi bir huyumuz yok” dedi. (Tekirdağ/DHA)