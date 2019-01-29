CHP’li Siyam Kesimoğlu: Genel Merkezin kararını tanımıyorum

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Ben sizin temsilcinizim, sesinizim, gözünüzüm onun için, Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum” dedi.

Kesimoğlu, Yayla Meydanındaki Atatürkevi önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, demokrasilerde en büyük gücün halk gücü olduğunu söyledi.

Kesimoğlu, “Diklenmeden dik durdum, sadece ve sadece halkın gücü karşısında bugün de saygıyla önünüzde eğiliyorum” ifadesini kullandı.

Olumsuz tabloyu gerçekleştirenlerin bu kalabalıktan yükselen sessiz çığlığı duyması gerektiğini ifade eden Kesimoğlu, Türkiye'nin Kırklareli'den yükselen bugünkü umut ve aydınlık ışığını beklediğini belirtti.

Tekrar belediye başkanlığına talip olduğunu 4 ay önce CHP Genel Merkez yöneticilerine bildirdiğini söyleyen Kesimoğlu, “Ama 4 aydan bu yana gelinen nokta itibariyle yaşanan sıkıntıların, eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum, Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilcinizim, sesinizim, gözünüzüm onun için, Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum çünkü ben demokrasi dedim, hak, hukuk, adalet dedim” şeklinde konuştu.

Kesimoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“2014 yılında genel başkanım bana bu görevi verdiğinde milletvekilliğini bıraktım, aday oldum sizler bu görevi yüzde 38'le bana verdiniz. 5 sene sonra ilk kez genel başkanımızla görüştüm, anketler yüzde 70, bu anketleri gösterdim. İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarının tamamına yakını bu iradelerini imzalarıyla ortaya koydular. Milletvekilliğimde ön seçimlerde birinci sırada milletvekilleri oldum, bunda da ön seçim istedim çünkü ben demokratım. ‘Onurumla oynamayın Kırklareli halkının iradesine ipotek koymayın’ dedim. Kırklareli örgütümüzün yazılı beyanları, sözlü şifahi beyanları görmezden gelindi. Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz işte buna isyanım, bunu kabul etmiyorum.”

‘KILIÇ YARASI ALDIM’

Siyasetin kaygan bir zemin olduğunu, bu zeminde durma kıvraklığını gösteremeyenlerin dinlenmeye alındığını vurgulayan Kesimoğlu, son verilen kararla ‘kılıç yarası’ aldığını belirtti.

CHP, Kırklareli Belediye Başkanlığına Mehmet Tuna Soykan'ı aday göstermişti. (Kırklareli/AA)