İlahiyat fakültesi sayısı 8 yılda 22'den 105'e çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dekan olduğu 2011 yılında 22 ilahiyat fakültesi varken 8 yıl sonra bu sayının 105'e çıktığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'nda düzenlenen 'Din Eğitimi ve İLİTAM Çalıştayı'nda konuştu.

"Bugüne geldiğimizde din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geride kalmış, mağduriyetler giderilmiş ve dini yüksek öğretim yapan fakültelerin sayısı, 105 olmuştur" diyen Erbaş, "2011 yılında ben dekandım ve benim dekanlığım döneminde 22 ilahiyat fakültesi vardı. Bunlardan 3'ü de fonksiyonsuz haldeydi. Aradan geçen 8 yıllık bir süre içerisinde sayı, 105'e çıktı. Bu fakültelerin 2018 yılı kayıt kontenjanı, 18 bini aşmış durumdadır." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Diyanet: Eğitim arttıkça dinden uzaklaşılıyor