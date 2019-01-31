Emiliano Sala, eski takımı Nantes tarafından anıldı

Fransa Ligue 1 ekibi FC Nantes'tan Premier Lig temsilcisi Cardiff City'e transfer olan ancak uçağı Birleşik Krallık'a giderken kaybolan Emiliano Sala, eski takımı tarafından anıldı.

Nantes'ın Saint Etienne ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı-yeşilli takımın tüm oyuncuları Sala'nın isminin yazılı olduğu formaları giydi.

Maçtan önce Sala'nın Nantes formasıyla oynadığı maçlardan hazırlanan bir video gösterildi. Her iki takımın oyuncuları da ısınma sırasında "On t'aime Emi- Seni seviyoruz Emi" yazılı tişörtler giydi.

Maçın dokuzuncu dakikasında, oyun bir dakika durdu ve Emiliano Sala alkışlarla anıldı. Bu sırada Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic'in gözyaşı döktüğü görüldü.

NE OLMUŞTU?

Ara transfer döneminde 15 milyon sterlin karşılığında Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan özel uçak 21 Ocak günü kayboldu. Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçak hâlâ bulunamazken yetkililer iki isme sağ ulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

UÇAĞIN ENKAZINA AİT PARÇALAR BULUNDU

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Bürosu'ndan (AAIB) dün yapılan açıklamada, Fransa'nın kuzey sahil bölgesi Surtainville yakınlarında Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağa ait olduğu düşünülen koltuk parçaları bulunduğu belirtildi. (SPOR SERVİSİ)

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