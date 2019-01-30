Antalya'da fırtına sonucu başına tahta çarpan kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 23 Ocak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının kafasına çarpmasıyla yaralanan Şerife Yumşak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde, 23 Ocak'ta evinin çatısına çıkan 39 yaşındaki Şerife Yumşak, şiddetli rüzgarın etkisiyle çatıdan kopan tahta parçasının kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

AA'nın aktardığına göre Kemer Devlet Hastanesine kaldırılan Yumşak'ın hastanenin hortumdan zarar görmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildiği ve 6 gün yoğun bakımda kalan Yumşak'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yumşak'ın cenazesinin Konya'da defnedileceği belirtildi.

Kemer Kaymakamlığına vekaleten bakan Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, yaptığı açıklamada, Şerife Yumşak'ın Kemer'de meydana gelen hortum olayından bir gün önce rüzgarın etkisiyle çatından kopan tahta parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandığını ifade etti.

Olayın resmi kayıtlara başta afet sonucu yaralanma olarak geçmediğini söyleyen Köten, "Olaydan kişinin vefatıyla haberimiz oldu, kaza resmi kaynaklara iletilmemiş. Mahalle muhtarı bize ve resmi kaynaklara verdiği bilgide vefatın rüzgar kaynaklı olduğunu söyledi. Kişi yaralanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırılmış." dedi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 yaşındaki bir çocuk ve ASAT görevlisi Bayram Demir hayatını kaybetmişti. Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları ise 7'nci gününde tekrar sürdü.

Buse'yi arama çalışmaları 7'nci gününde

TMMOB nugün yaptığı açıklamada Antalya’da yaşananların Türkiye’nin fotoğrafı olduğunu ve doğa olaylarının neoliberal kent politikaları sonucunda doğal afetlere dönüştüğünü belirtti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, çözümün insan ve doğaya duyarlı politikalar olduğunu ifade etti. (HABER MERKEZİ)

TMMOB: Doğa olayları, doğal afetlere dönüyor