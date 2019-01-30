TMMOB: Doğa olayları, doğal afetlere dönüyor

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Antalya’da yaşanan şiddetli yağış ve hortum gibi aşırı hava olayları ilgili açıklamasında Antalya’da yaşananların Türkiye’nin fotoğrafı olduğunu söyledi. Doğa olaylarının neoliberal kent politikaları sonucunda doğal afetlere dönüştüğünü belirten Koramaz, çözümün insan ve doğaya duyarlı politikalar olduğunu ifade etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, geçtiğimiz hafta boyunca Antalya'da yaşanan ve şiddetli fırtınanın sebepleri ve sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Koramaz, küresel ısınmanın iklim ve doğa üzerinde telafisi olmayan olumsuz etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli raporlarında Akdeniz Havzası’nda yer alan Türkiye’nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek kırılgan bir jeo-stratejik konumda bulunduğu ifade etti.

Koramaz, “Meteoroloji Genel Müdürülüğü raporlarına göre 1990-99 yılları arasında yılda ortalama 67 aşırı hava olayı yaşandığı kaydedilirken, 2010-2016 yılları arasında fırtına, hortum ve su baskınlarının da olduğu 584 aşırı hava olayı kaydedilmiştir” dedi.

"KAYIPLARIN NEDENİ KENTLERİ RANT PİYASASI HALİNE GETİREN POLİTİKALAR"

Antalya özelinde yaşananların tüm ülkenin fotoğrafı olduğunu belirten Koramaz, aşırı hava olaylarının yol açtığı can ve mal kayıplarının sorumlusunun kentleri rant piyasası haline getiren, emperyalizme bağlı neoliberal politiklar olduğunu belirtti.

Koramaz, hızlı nüfus artışı ile kentin tarım alanlarına kontrolsüz yayılması, kıyı, tarım, orman, maki, fundalık fark gözetmeksizin yapılaşmaya açılması, kıyıların, açık alan düzenlemesi, liman, mendirek gibi kıyı yapıları, dolgu vb müdahalelerle neredeyse tamamının doğal niteliğini kaybetmesi ve kentsel altyapının yağışlara bağlı yüzey akışın drenajını sağlayacak şekilde yapılmaması gibi Antalya’ya özgü sorunların da doğa olaylarının doğal afete dönüşmesine neden olduğunu ifade etti.

Doğa olaylarının doğal afetlere dönüşmemesi için ülke çıkarlarını ve toplumsal gereksinimleri esas alan, insana ve doğaya duyarlı politikaların yaşama geçirilmesi hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Koramaz, “TMMOB olarak kamusal yatırımların, kararların ve planların doğa ve çevreyle barışık olması için mücadele etmeye, sermayenin sınırsız sömürü hırsı karşısında yurttaşlarımızı ve doğamızı korumaya devam edeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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