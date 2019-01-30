CHP Orhangazi ilçe başkanı ve ilçe yönetimi istifa etti

CHP Bursa Orhangazi İlçe Başkanı Sevim Turan ve partinin ilçe yönetimi, görevlerinden istifa etti.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçim hazırlıklarını partinin Genel Merkezinden gönderilen genelgeler doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti.

Parti Meclisi kararıyla CHP'nin Orhangazi Belediye Başkan adayı olarak Çetin Çoklar'ın görevlendirildiğini ifade eden Turan, Çoklar'ın 14 Kasım 2018'de basının karşısına çıktığını ve CHP Bursa İl Başkanlığında tanıtıldığını hatırlattı.

Turan, "Gelinen bu noktada ise ittifak görüşmeleri çerçevesinde Orhangazi, Parti Meclisi kararı hiçe sayılarak İYİ Parti ile görüşmeler kapsamına alınmıştır ve İYİ Parti'ye bırakılmıştır. Yaşadığımız bütün bu sürecin sonunda CHP kurumsal kimliğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. CHP üyeliğim devam ediyor" dedi.

ilçe yönetim kurulunun da istifalarını CHP İl Başkanlığına sunduğu öğrenildi. (Bursa/AA)