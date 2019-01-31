31 Ocak 2019 06:12
Avrasya Tüneli 00.00 - 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları için geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Çift yönlü trafiğe kapatılan tünelde çalışmalar, 00.00 - 05.00 saatlerinde gerçekleştirildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından tünel tekrar ulaşıma açıldı. (İstanbul/AA)
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