30 Ocak 2019 15:37
Son Düzenlenme Tarihi: 30 Ocak 2019 18:09

Eğitim Sen: Kursların kapatılması olumlu ama yeterli değil

Eğitim Sen, MEB’in özel öğretim kurslarının kapatılması kararına ilişkin açıklama yaptı.

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Eğitim Sen: Kursların kapatılması olumlu ama yeterli değil

Fotoğraf: Evrensel

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    Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel öğretim kurslarının (dershanelerin) kapatılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamada,  dershanelerin kapatılmasının kesinlikle savunulması gereken bir durum olduğu vurgulanarak, eğitimde eşitliği engelleyen diğer etkenlere dokunmadan, sadece dershanelerin kapatılmasının sorunu çözmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, MEB’in hızla yükseköğretime geçiş başta olmak üzere, diğer alanlarla da ilgili gerekli önlemleri alması, ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapması,  kamu kaynaklarını kamu okulları için kullanması istendi.

    DERSHANE MANTIĞININ OKULLARA TAŞINMASI RİSKİ

    Kapatılan dershanelerin yerine okulların dershaneye dönüştüğü bir dönem yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, önümüzdeki yıldan itibaren bu sürecin hızlanacağı ve sınavla öğrenci alan okullar başta olmak üzere, ortaöğretim kurumlarının büyük çoğunluğunun dershane gibi işlemeye başlayacağı belirtildi. Proje okulu müdürlerinin, kendi çalıştığı okula isim yapmış öğretmenlerin atanması için çaba harcadığı belirtilen açıklamada, “Proje okulları, bu açıdan piyasalaşmanın önemli adımlarından birisidir. Özel öğretim kurslarının kapatılması ile beraber bu durumun derinleşmesi kaçınılmazdır. Dershanelerin ve dershane mantığının okullara taşınma riski çok daha belirgin hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

    DERSHANELERİN KAPATILMASIYLA ÖZEL OKULLARA YÖNELİM ARTACAK

    Ekonomik durumu iyi olan ailelerin, dershanelerin kapatılması ile beraber özel dersler ve özel okullara yöneleceğine dikkat çekilen açıklamada, bunun da eşitsizliği derinleştireceği ifade edildi. Denetimsiz kurslar ve merdiven altı dershanelerin artacağı belirtilerek, “MEB’in önümüzdeki dönem sınavla öğrenci alacak olan okulların sayısını azaltacağı eklendiğinde, durumun daha da sorunlu hale gelmesi kaçınılmazdır” denildi.

    11 Nisan 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, halk eğitim merkezlerinin mezun durumunda bulunan öğrencilere dönük üniversiteye hazırlık kursları açacağına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, kamu yararı gözeterek yetişkin eğitimi vermesi gereken bir kurumun dershaneye dönüşme riski  barındırdığına dikkat çekildi.

    ÖZEL MESLEK LİSELERİNE DESTEĞE DEVAM NİYETLERİNİ GÖSTERİYOR

    MEB’in özel okullarda okuyan öğrencilere verilen desteğin sonlandırılacağı ile ilgili açıklamasına ilişkin ise yer alan ifadeler şöyle:

    “Milli Eğitim Bakanı bu kararın gerekçesini açıklarken, özel okullara aktarılan kaynakların kamu okulları için kullanılacağını ifade etmiştir. Ancak dün yapılan açıklama ile görülmüştür ki, durum tam olarak bu şekilde değildir. ‘Organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler hariç olmak üzere’ ifadesi ile desteğin hangi okullara gidecek öğrencilere verilmeye devam edileceği belirlenmiştir. MEB’in uzun bir süreden bu yana öğrencilere adres olarak meslek liselerini göstermesi ve özel meslek liselerine gidecek öğrencilere yapılacak destekle asıl niyetin ne olduğu açığa çıkmıştır.” (Ankara/EVRENSEL)

    BAKAN SELÇUK: ŞAŞIRILMASINA ŞAŞIRDIM

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dershane ve temel liselerin kapatılmasına insanların şaşırmasına şaşırdığını belirterek, “Bir sürpriz yok, daha önce alınan kararlar neyse onu uyguluyoruz” dedi. Türkiye Özel Okullar Derneği'nin düzenlediği 'Eğitim ve Etik' toplantısında konuşan Bakan Selçuk, dershaneler meselesinin çok uzun yıllardır ortada olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarının da çok açık olduğunu belirterek şöyle dedi:

    “Yerine ne koyacağımız ve ne getirdiğimiz konusunda, buradaki ihtiyacı nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiz. Bu haritamızı önümüzdeki haftalarda açıklayacağız. Bu konunun velilerimizce dikkatle ele alınmasını istiyorum. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılmasına yönelik girişimler olabilir.”  (Antalya/DHA)

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