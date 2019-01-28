MEB: Özel öğretim kursları 2019-2020 yılından itibaren kapatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacağı bildirildi.

MEB tarafından yapılan açıklamada "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir. Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek. Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacak." denildi. (AA)