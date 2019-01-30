Kadına şiddette skandal savunma: İstese öldürebilirdi sadece yaraladı

İzmir’de aynı gün içerisinde hem kadın cinayeti, hem kadını yaralama hem de çocuğa cinsel istismar davası görüldü. İstismarcısıyla karşılaşma korkusu nedeniyle kalp krizi geçirip hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yağmur K. ile eski eşi tarafından öldürülen Eda Okutgen ve boşandığı eşi tarafından tüfekle vurularak yaralanan Elif Mutlu'nun davaları İzmir Bayraklı Adliyesinde görüldü.

KADINLAR: DEVLET YOKSA BİZ VARIZ

Duruşmalar öncesi İzmir Adliye binası önünde Kadın Meclisleri adına yapılan açıklamada konuşan Dilara Filizler, ülkenin dört bir yanındaki adliyelerde, mahkeme salonlarında kadınlar ve çocuklar için davaların takipçisi olduklarını belirterek, “Bugün İzmir'de, bu adliyede 3 hayat için, kadınlar ve çocuklar için adalet arıyoruz” dedi. Tüm kadınlara ve tüm çocuklara adalet için her gün bu adliyelerde, mahkeme salonlarında, meydanlarda olmaya devam edeceklerini söyleyen Filizler, “Eğer adaleti sağlamaya çalışan bir devlet, bir yargı yoksa tüm kadınlar ve çocuklar için biz varız” dedi.

"TAHRİK VARDI"

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde boşandığı eşi E.M.’yi tüfekle yaralayan eski eşi H.D. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada “Olayda karşı tarafın da suçu çoktur, karşı tarafın tahrikleri vardır” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Sanık avukatı da “Sanık istese öldürebilirdi ama sadece yaraladı. Uzun süre tutuklu bulunması da göze alınarak serbest bırakılmasını talep ediyorum” dedi.

Duruşma savcısı dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme, E.M.’nin sağlık durumunun ve vücudunda duyu kaybının olup olmadığının belirlenmesi için hastaneden rapor istenmesine, olayın yaşandığı bölgede bulunan fabrika çalışanlarının tanık olarak çağrılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi, duruşmayı 12 Nisan tarihine erteledi.

Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barışıp bir araya geldiği Eda Okutgen'i bıçaklayarak öldüren Uğur Bunyak'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada tahrik ya da iyi hal indirimi uygulanmasına gidilmedi. (İzmir/EVRENSEL)