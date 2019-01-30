Mahkeme eski eşini öldüren erkeğe müebbet hapis cezası kararı verdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barışıp bir araya geldiği Eda Okutgen'i bıçaklayarak öldüren Uğur Bunyak'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cezada tahrik ya da iyi hal indirimi uygulanmasına gidilmedi.

2014 yılında Uğur Bunyak, boşandıktan sonra tekrar barıştığı Eda Okutgen tartışmalarının ardından evden ayrılmak istediğinde, kadını apartman çıkışında defalarca bıçakladı. Eda Okutgen hastanede yaşamını yitirdi.

Uğur Bunyak hakkında, Eda Okutgen'i 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bunyak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı kararı temyiz etti. Uğur Bunyak hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumundan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasında Adli Tıp Kurumundan gönderilen ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirten rapor okundu.

SANIK "AKLİ DENGEM YERİNDE DEĞİL" BAHANESİNİ İLERİ SÜRDÜ

Duruşmada esasa yönelik mütalaasını veren savcı, mahkemeye ulaşan raporla birlikte sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun netleştiğini, Eda Okutgen'i de canavarca hisle öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise raporu kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin tedavi edilmesi gerektiğini savundu. Son sözü sorulan sanık Bunyak, "Ben çok hastayım. Hastalığım yüzünden sevdiğim kadını öldürdüm. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına, tahrik ya da iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma öncesi ise İzmir Kadın Meclisi basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Eda Okutgen'in babası Abdullah Orhan Okutgen de katıldı.

"HİÇBİR KADIN VE ÇOCUK ASLA YALNIZ DEĞİL"

Açıklamada, "Bugün eski kocası tarafından öldürülen Eda Okutgen için de buradayız. Eda Okutgen'in katili aldığı cezadan kurtulmak için 'Akli dengem yerinde değil' bahanesiyle ortaya çıktı. Bunu dikkate alan mahkeme kararı bozdu, dava şimdi yeniden görülüyor. Aylardır beklenen Adli Tıp raporu, olay anında katilin akli dengesinin yerinde olduğunu kanıtlıyor. Katilin cezasını bozmakta hız kesmeyen mahkeme heyeti, Eda'ya adalet için de bugün aynı hızı göstermek zorundadır. Tüm kanıtlar ortadayken katile hak ettiği ceza bugün verilmelidir. Eğer adaleti sağlamaya çalışan bir devlet, bir yargı yoksa tüm kadınlar ve çocuklar için biz varız. Kadın Meclisleri var. Hiçbir kadın ve çocuk asla yalnız değil" denildi. (HABER MERKEZİ)

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