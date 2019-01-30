Uluslararası Ceza Hakimi "Türkiye müdahale ediyor" diyerek istifa etti

Uluslararası Ceza Hakimi Christoph Flügge, "ABD ve Türkiye’nin mahkemeye baskı yaptığı gerekçesiyle" istifa ettiğini açıkladı. Lahey Christoph Hakimi Flügge, istifa kararına neden olan etkenler arasında Beyaz Saray’ın yargıçlara yönelik tehditleri ile Ankara’nın Birleşmiş Milletler himayesindeki mahkemelere dışarıdan müdahalesini saydı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre; Alman hakim, çalışma arkadaşı Ceza Hakimi Aydın Sefa Akay’ın görevine Türkiye’nin müdahalesi sonucunda son verildiğini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin de buna göz yumduğunu belirtti.

Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu iddia edilen Akay, Türkiye’de tutuklanmış ve terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye’ye tanınan bu imtiyazın bundan sonraki müdahalelere örnek olacağını ifade eden Hakim Flügge, artık uluslararası ceza mahkemelerinin bağımsızlığının zedelendiğini söyledi. (DIŞ HABERLER)