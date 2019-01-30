30 Ocak 2019 10:09

Ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 4,2 düştü

TÜİK'in verilerine göre ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 4,2'lik düşüş gösterdi.

Ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 4,2 düştü

Fotoğraf: Pixabay

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    Ekonomik güven endeksi, ocak ayında yüzde 4,2 azalarak, aralık 2018'deki 81,9 düzeyinden 78,5'e geriledi.

    Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.

    Ocak ayında, tüketici güven endeksi 58,2 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 78,3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 değerine geriledi. Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 değerine yükseldi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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