Çıkışını sürdüren Cedi Osman All-Star'da Dünya karmasında

NBA'de Cleveland Cavaliers sahasında Washington Wizards'ı 116-113 yenerken Cedi Osman 26 sayıyla takımını sürükledi. Cedi Osman'a bir iyi haber de All-Star'dan geldi.

Washington Wizards'a karşı 36 dakikada 16'da 10 isabetle (8'de 4 üçlük) 26 sayı kaydeden Cedi Osman, istatistiklerine 5 ribaunt 7 asist 2 top çalma ve 1 blok ekledi.

Bu sezon 11. galibiyetini alan Cleveland'da kenardan Jordan Clarkson da 15'te 10 isabetle 28 sayı attı ve takımın en skorer ismi oldu.

Ocak ayındaki çıkışını sürdüren Cedi Osman, son 4 maçta sırasıyla 25, 29, 17 ve 26 sayı atmış oldu. Cavaliers bu maçlarda 2 galibiyet aldı ancak Doğu ekibi halen New York Knicks(10 galibiyet 39 mağlubiyet) ve Phoenix Suns'la (11 galibiyet 42 mağlubiyet) birlikte ligin dibinde yer alıyor.

NBA'de gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 105-115 * Orlando Magic-Oklahoma City Thunder 117-126 * Brooklyn Nets-Chicago Bulls 122-117 * Houston Rockets-New Orleans Pelicans 116-121 * San Antonio Spurs-Phoenix Suns 126-124 * Philadelphia 76'ers-Los Angeles Lakers 121-105.

ALL-STAR'DA "YÜKSELEN YILDIZLAR" ETKİNLİĞİNDE YER ALACAK

Öte yandan Cedi Osman'ın, NBA All-Star hafta sonunda 'Yükselen Yıldızlar' maçında ABD karşısında Dünya Karması kadrosunda yer alacağı açıklandı.

ABD Karması'nın kadrosu Jarett Alen, Marvin Bagley, Lonzo Ball, John Colins, De'Aaron Fox, Jaren Jackson Jr, Kyle Kuzman, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Traye Young şeklinde oldu.

Dünya Karması'nda ise Cedi Osman, OG Anunoby, Bogdan Bogdanovic, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Rodions Kurucs, Lauri Markkanen, Josh Okogie yer alacak. (SPOR SERVİSİ)