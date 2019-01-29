"New York'ta göçmenler adliye önlerinde gözaltına alınıyor"

Merkezi New York'ta bulunan ve göçmenlerin haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu olan Göçmen Savunma Projesi'nin (IDP) yayımladığı raporda, New York'ta çeşitli nedenlerle mahkemeye giden göçmenlerin adliye önünde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) gözaltılarına maruz kaldığını ortaya koydu.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump göreve başlamadan önce 2016 yılında bu alanda 11 gözaltı varken, bu sayının 2018'de yüzde 1700 artarak 187'yi bulduğu vurgulandı.

Bazı durumlarda, New York eyalet mahkemesi yetkililerinin de ICE'a gözaltılar konusunda yardım ettiği belirtildi.

IDP Yönetici Müdürü Alisa Wellek, yaptığı açıklamada, "Bu rapor, ICE'ın eyalet genelinde adliyelerdeki gözetim ve gözaltılarını artırdığını gösteriyor. Bu da mahkemelere ulaşma ihtiyacı olan göçmenler için bir kriz oluşturuyor. New York'taki mahkemelerin, göçmenlere kurulan birer tuzağa dönüşmesine izin veremeyiz" değerlendirmesinde bulundu. (New York/AA)