Gazeteci Ayşe Düzkan cezaevine girdi

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında 18 ay hapis cezası verilen Gazeteci Yazar Ayşe Düzkan, kesinleşen cezasını yatmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine geldi. Avukatıyla birlikte infaz bürosuna giden Düzkan, yapılan işlemlerin ardından polis nezaretinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü. Savcı görüşmesi öncesi Evrensel’e konuşan Düzkan, Türkiye’de uzun tutukluluk sürelerine dikkat çekerek “Bunun yanında benim cezaevine giriyor olmam devede kulak” dedi. Düzkan, tutuklu gazeteci sayısını da hatırlatarak, “ Ne zaman bir ülkede saklanacak bir şey varsa o zaman basın özgürlüğü kısıtlanır” diye konuştu.

ADLİYE ÖNÜNDE DAYANIŞMA

Fotoğraf: Evrensel

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Ocak 2018’de, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinde Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ayşe Düzkan’a “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 18 ay hapis cezası verdi. İstinaf mahkemesi de Düzkan’a verilen cezayı 29 Kasım 2018’de onadı. Kesinleşmiş cezasının kalan kısmını yatmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesine gelen Düzkan’ı gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, DİSK Basın-İş Başkanı Faruk Eren’in de aralarında olduğu çok sayıda kişi yalnız bırakmadı.

Düzkan, adliye önünde kendisine destek olmak için gelen arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra avukatıyla birlikte infaz bürosuna gitti. Düzkan burada dosyası hazır edilinceye kadar adliye içerisindeki karakolda bekletildi ve işlemlerin ardından polis nezaretinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü.

“HUKUK ORTADAN KALDIRILDI”

Fotoğraf: Evrensel

Savcı ile görüşmeden önce Evrensel’e konuşan Ayşe Düzkan, “Çok fazla siyasal tutuklu var, siyasi saiklerle tutuklu çok insan var ve uzun süreler yatıyorlar. 18 ay aldım. İnfazı yakmazsak 1 yıl yatacağım. Yani devede kulak. En önemlisi siyasetle uğraşmayı tercih etmiş insanlar üzerindeki baskı bugün memlekette yaşananların en kritik bölümüdür” dedi.

Türkiye’de, hukukun ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Düzkan, “Türkiye Afganistanlaştırılıyor bugün. Bunun yanında benim cezaevine giriyor olmam devede kulak, üzerinde durulacak bir şey değil. Bu yüzden moralim yerinde, bir an önce çıkıp işlerimin başına dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de basın özgürlüğünün hiçbir zaman iyi durumda olmadığına dikkat çeken Düzkan, ülkenin tutuklu gazeteci sayısında dünyada ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekti. Düzkan, “Ne zaman bir ülkede saklanacak bir şey varsa o zaman basın özgürlüğü kısıtlanır. Özgürlük, azadi, hurriya” dedi.

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