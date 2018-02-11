Evrim teorisi ODTÜ’de tartışıldı

ODTÜ'de bu sene 12'ncisi düzenlenen Aykut Kence Evrim Konferansında katılımcılar, konferansı ve Türkiye'deki evrimi Evrensel'e değerlendirdi.

Bu sene 12.’si düzenlenen Aykut Kence Evrim Konferansı, çoğunlukla yurtdışından gelen akademisyenlerin sunumları ve katılımcıların yoğun ilgisi ile son buldu.

‘EVRİM TEORİSİNİN YASAKLANMASI KABUL EDİLEMEZ’

Aykut Kence Evrim Konferansı katılımcıları, konferansı ve Türkiye’deki Evrim tartışmalarını Evrensel’e değerlendirdi. Türkiye’de evrimin kazandığı politik anlamı ve Evrim Konferanslarının bu dönemde aldığı role ilişkin konuşan Aykut Kence Evrim Konferansı koordinatörü Yasemin Karakaş, evrimin biyolojinin ana damarlarından biri olduğunu ve Türkiye’de bunun yasaklanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Dogmalarla halkın bilimden ve analitik düşünceden uzaklaştırılmaya çalışıldığını ekleyen Karakaş, öncelikli hedeflerinin yanlış bilinenleri düzeltmek ve halkla bilimi buluşturmak olduğunu belirtti. Konferansın iki salonda gerçekleştiğini, Kemal Kurdaş salonunda herkesin anlayabileceği şekilde evrimin anlatıldığını söyleyen Karakaş, A salonunda ise Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları ile fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Karakaş, daha çok öğrenci ve akademik çevreden insanların tercih ettiği salonda akademik çevreleri bir araya getirerek evrim konusundaki tartışmaları aşmak, kendilerini ileriye götürmek istediklerini söyledi.

‘BİLİMSEL BİR TERİM DEĞİL POLİTİK BİR SİMGE OLARAK GÖRÜLÜYOR’

Koodinatör Arev Pelin Sümer, konferansı düzenlemekte amacın Türkiye’de sürekli olarak baskılanan ve lise müfredatından kaldırılarak öğretilemeyen evrimin insanlara öğretilmesi olduğunu ve özellikle üniversite, lise öğrencilerine evrimin hala çalışılabilir bir alan olduğunu gösterip onları cesaretlendirmek olduğunu söyledi. Türkiye’de 1980’den itibaren evrim çalışmaları üzerinde giderek artan bir baskı olduğunu, hocaların bile evrim konusunu öğretmekten korktuğuna dikkat çeken Sümer, devletin bu konudaki ekonomik desteksizliğinin de çalışmalara ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi. Müzeler için hazırladıkları kitapçıklarda bile evrim kelimesinden özenle kaçındıklarını söyleyen Sümer, Türkiye’de insanların evrime bilimsel bir terim değil de politik bir simge gibi yaklaştığını ve dinlemeye bile tahammülleri olmadığını söyledi.

Alanı doğrudan ilişkili olmasa bile üniversite öğrencileri ile lise öğrencileri de konferansa ilgi gösterdi. Üniversite öğrencileri Tolunay Ataç ve Ece Kocabıyık, konferansa konferansa bu lanada çalışan bilim insanları ile tanışmak ve ilgilerini çeken konularda hocaları tanıyarak sunumları dinlemek olduğunu belirtiyor. Evrimin Türkiye’de ele alınışını değerlendiren Kocabıyık, evrimin öneminin göz ardı edildiğini, müzelerden kaldırılan insan evriminin ve evrimin lise müfredatından kaldırılmasının evrimin üzerinin örtülmek istenmesiyle alakalı olduğunu belirtiyor. Tolunay Ataç da, temel bilimlerin zaten değer görmediği Türkiye’de evrimin doğrudan tabulaştırıldığını söylüyor ve bu tabulaştırılmanın sonucu olan baskının akademik çevreleri ülkeden uzaklaştırdığını söylüyor.

Konferansa katılan öğrenciler Türkiye’de bu tarz konferansların daha geniş kesimlere ulaşması gerektiğini belirtiyor.

İktisat öğrencisi Hüseyin Çelik, bu tür konferansların evrim ve her hangi bir bilimsel araştırmanın anlaşılmasında etkili olduğunu söylüyor. İlayda Deniz Eryılmaz, liselerde evrimin içinin boşaltıldığından ve bir şeyler öğrenemediklerini söyleyerek, bu tarz konferansların daha fazla olmasını istediğini söylüyor.

Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi Ezgi Sambur, bölümünün Türkiye genelinde tanınmadığını söyleyerek evrimin eğitimli kesimde dahi yeterince kabul görmediğini anlatıyor.

‘YASAKLAR EVRİME İLGİYİ ARTTIRIYOR’

Lise öğrencisi Muhsin Akdoğan, Türkiye’de ne kadar önü kesilmeye çalışılsa da, evrimin varolan bir mekanizma olduğunu ve evrimin kabul edilmemesinin doğru olmadığını belirtiyor. ‘Evrim ne kadar müfredattan kaldırılsa bile bizler evrimin var olan bilimsel bir gerçek olduğunu biliyoruz ve geri getirmenin bizlerde bittiğini biliyoruz.’ diyor. Evrimin müfredattan kaldırılması ile ilgili ise bu engelin araştırmaya yönelik merakı arttırdığını düşündüğünü dile getiriyor. İki yıldır geldiği evrim konferansının onun için çok yararlı olduğunu belirtiyor. Konferans konusundaki beklentilerinin biyoloji ilgisinden kaynaklandığını ve evrimi doğru öğrenmenin ileride onu anlatması konusunda da yardımcı olacağını söylüyor.(Ankara/EVRENSEL)

Mutant kerevitler kendilerini klonlayarak çoğalıyorlar

www.evrensel.net