Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 42. yaşını kutluyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi, yayımladığı basın açıklaması ile 42. kuruluş yılını kutladı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan açıklamada, 29 Ocak 1977'de kurulan EMO Ankara şubesinin, kurulduğu günden bugüne enerjide dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması, enerji yönetiminin tek elden merkezi yapılmasını savunduğu belirtildi. Temel hareket noktasının ücretli çalışan ve işsiz üyelerinin sorunlarını çözmek ve taleplerini yerine getirmek olduğu ifade edilen açıklamada, EMO Ankara Şubesinin Enerji Forumları, Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu ve Elektrik-Elektronik-Bilgisayar-Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Kongresi gibi çeşitli etkinlikleri düzenli olarak gerçekleştirdiğine vurgu yapıldı. EMO Ankara Şubesinin emek ve demokrasi mücadelesinde yer aldığının belirtlidiği açıklamada "EMO Ankara Şubesi olarak enerjimizi özgür, demokratik, laik Türkiye için mücadele ile sürdürmekte kararlıyız" denildi. (Ankara/EVRENSEL)

EMO: Üretim için alınan önlem işçiler için alınmamış