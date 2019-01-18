EMO: Üretim için alınan önlem işçiler için alınmamış

Ankara'daki mobilyacılar sitesinde 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Mobilya üretiminde kullanılan makineler termik şalterler kullanılarak koruma altına alınmış olsa da, aynı tesisatın ısınma ve benzeri amaçlarla kullanılan kısımlarında koruma cihazları kullanılmamış, makinelere verilen değerin insan hayatına verilmediği görülmüştür” denildi.

EMO Ankara Şubesi, mobilyacılar sitesinde yaşanan yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, yangınla ilgili olarak çıplak gözle yapılan inceleme sonucu hazırlanan ön raporda, konutlardan çevrilme iş yerlerindeki elektrik panolarında kaçak akım rölesinin olmadığı, havalandırma bacalarının ve yangın merdivenlerinin bulunmadığının saptandığı dile getirildi. Olay yerinde yapılan görüşmeler sonucu yangının meydana geldiği binanın kauçuk ile dolu hangara benzer büyük bir yer olduğu ifade edilen açıklamada, binanın ikinci katında elektrik sobası ile ısınılırken elektrik kablosunun alev alması sonucu yangının meydana geldiği kaydedildi.

‘MAKİNELERE VERİLEN DEĞER İNSAN HAYATINA VERİLMEDİ’

Açıklamada, mobilya üretiminde kullanılan makinelerin termik şalterler kullanılarak koruma altına alındığı ancak aynı tesisatın ısınma ve benzeri amaçlarla kullanılan kısımlarında koruma cihazları kullanılmadığı belirtilerek “Makinelere verilen değerin insan hayatına verilmediği görülmüştür. İşçi Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bu iş yerlerinin yıllık periyodik elektrik tesisatı, topraklama tesisatı ve paratoner ölçüm ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığı da bilinmemektedir” denildi. Yangın merdiveni olmayan bu iş yerlerinin nasıl iskan alabildiklerinin tartışılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yeterli güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle bölgede sık sık can kaybı risklerinin gündeme geldiği ifade edildi.

Açıklamada, sitelerdeki tüm mekanların elektrik tesisat ve panolarının kontrollerinin yetkili mühendislerce sağlanması ve yenilenme ihtiyacı olanlar acilen yenilenmesi gerektiği belirtilerek “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik kapsamında "yangın uyarı sistemlerinin" kurulması ve mevcut sistemlerin periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanmalıdır, yangın merdiveni olmayan iş yerleri ile ilgili yasal düzenlemeler de hayata geçirilmelidir. Sorumlu tüm kurumlar koordineli bir biçimde birlikte hareket etmeli, yeni faciaların, can kayıplarının yaşanmaması için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

Alınmayan önlemler 5 Suriyeli işçinin hayatını aldı