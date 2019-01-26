Erdoğan’a göre esnaf ‘krizin sorumlusu’ ve ‘vatan haini'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antep'te partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı; büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Toplantıda konuşan Erdoğan’ın gündeminde ekonomik kriz ve Suriye’ye operasyon gündemi vardı. Konuşmasında Suriye’ye müdahale sinyallerini sürdüren Erdoğan, ekonomik krizin sonucu olan yüksek fiyatlardan ise esnafı sorumlu tuttu.

ADANA MUTABAKATI HATIRLATMASI

Konuşmasının başında Suriye’ye operasyon sinyalleri vermeyi sürdüren Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Moskova’daki toplantı sırasında hatırlatılan Adana Mutabakatı'nı yine gündeme getirdi:

“Türkiye'nin burada ne işi var diyorlar. 1998 yılında 'baba Esed' ile Türkiye Adana Mutabakatı anlaşmasını imzaladı. 2001'de bu aynı şekilde yenilenmiş yola devam edilmiştir. Bu daha sonra aynı kararlılıkla hükmünü icra etmektedir.”

SURİYE’YE MÜDAHALEYİ SAVUNDU

Suriye’ye dönük müdahalelerin Suriye’yi bataklığa dönüştürme amacı taşıdığını söyleyen Erdoğan, “12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız?” diyerek Türkiye’nin Suriye’ye müdahale hakkı olduğunu savundu.

Adana Mutabakatı nedir, operasyon izni verdiği iddiası doğru mu?

‘SERBEST PİYASA DİYORLAR, SERBEST PİYASA BAŞKA BİR ŞEY’

Ekonomik kriz ve yüksek fiyatlardan da esnafı sorumlu tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Marketlere bakıyoruz. Çarşı pazarda marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra tırmandırılıyor. Bunun adı ticaret değil bunun adı fırsatçılık, tefecilik hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor ama serbest piyasa başka bir şey” dedi.

AKP’NİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Erdoğan konuşmasının sonunda ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı:

Büyükşehir Belediyesi: Fatma Şahin

Araban: Mehmet Özdemir

Islahiye: Kemal Vural

Nizip: Mehmet Sarı

Nurdağı: Ökkeş Kavak

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu

Şehitkamil: Rıdvan Fadıloğlu

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (MHP adayı)

Karkamış: M. Seydi Yılmaz (MHP adayı) (HABER MERKEZİ)