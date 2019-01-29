Adana'da kadın cinayeti: Suriyeli kadın ormanlık alanda bulundu

Adana’da ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı olarak kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin Suriyeli 25 yaşındaki İ.E.K.'ye ait olduğu tespit edildi.

Adana merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi kırsalında bir kadının cesedi bulundu. Bölgedeki çiftliğin çalışanları, ormanlık alana gittiklerinde, kazılmış toprağı fark etti. Çalışanlar, toprağın yanına gidip kontrol ettiklerinde bir kısmı gömülmüş kadın cesedini gördü. Durumu jandarmaya bildirdiler. Cesedin ellerinin ve ayaklarının bağlandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin Suriye uyruklu İ.E.K.’ye ait olduğu anlaşıldı.

Jandarmanın İ.E.K.'nin ağabeyi H.E.K.'den şüphelendiği öğrenildi. Ekipler soruşturmaya çok yönlü olarak devam ederken, ağabey H.E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. (Adana/DHA)