CHP’nin Antep’te yeni atadığı yönetimden de ‘İYİ Parti’ tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlere ilişkin itirazları nedeniyle görevden aldığı Antep İl Başkanı Hayri Sucu’nun yerine atadığı Melih Meriç ve yönetim kurulu, tanıtım amaçlı basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına İl Başkanı Melih Meriç ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Gazetecilerden gelen sorular üzerine Antep Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan ittifak çerçevesinde İYİ Parti'ye bırakılmasını değerlendiren Meriç, Antep’te İYİ Parti'yle yapılan ittifakın yanlış olduğunu belirterek, “İttifak yapılacaksa bile tam zıt görüşle yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

'İTTİFAK YAPILACAKSA TAM ZIT GÖRÜŞLE YAPILMALIYDI'

İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediyesi için belirlediği adayla ilgili hiçbir bilgileri olmadığını, bir aday belirlemişse kendilerinden herhangi bir görüş alınmadığını dile getiren Meriç, şunları söyledi:

“Biz ilkelerimiz ve tüzüğümüzün bize çizdiği yol doğrultusunda çalışacağız. İttifak yapılacaksa bile tam zıt görüşle yapılması gerektiğine inanıyorum. Benim başkanlığımdan önce bir protokol imzalanmıştı. Onun için pek bir şey yapamadık. Protokolden geri dönemedik. Keşke yapılmasaydı. Celal Doğan’ın Antep Büyükşehir Belediyesi'ne başka partiden aday olup olmayacağını bilmiyorum. Ancak olduğu takdirde parti tabanımızın nasıl tepki vereceğini de bilmiyorum.” (Antep/MA)