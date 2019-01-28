Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı

İstanbul'da başörtülü kadınlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilen oyuncu Deniz Çakır hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasından takipsizlik kararı verildi.

Avukat Bahri Belen, BirGün’e yaptığı açıklamada Deniz Çakır hakkında üç tane soruşturma açıldığını belirterek, takipsizlik kararının bunlardan yalnızca biri hakkında verildiğini söyledi. Belen “Üç farklı suçlamayla soruşturma açıldı. Bu üç soruşturmadan yalnızca ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlaması hakkında takipsizlik kararı verildi. Henüz ikisinin ne olacağı bilinmiyor. Deniz Çakır da bu konuya ilişkin bir açıklama yapmayacak” dedi.

Oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade vermişti. Çakır, adliye çıkışında yaptığı basın açıklamasında, "Bahsi geçen hiçbir şeyi yapmadım. Bir sanatçı bir kadını 'başörtülü, başörtüsüz' diye ayırmaz. Suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters" demişti. (HABER MERKEZİ)

Oyuncu Deniz Çakır: Yapılan suçlamaları reddettim