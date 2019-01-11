Oyuncu Deniz Çakır: Yapılan suçlamaları reddettim

Başörtülü kadınlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, hakkında bu sebepten ötürü başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesinde savcılığa ifade verdi. Çakır, adliye çıkışında yaptığı basın açıklamasında, "Bahsi geçen hiçbir şeyi yapmadım. Bir sanatçı bir kadını 'başörtülü, başörtüsüz' diye ayırmaz. Suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters" dedi. Çakır, görüntülerin savcılığa sunulduğunu söyledi.

Oyuncu Deniz Çakır, İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı | Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA

Oyuncu Deniz Çakır, ifade vermek üzere bugün avukatı Bahri Bayram Belen ile birlikte saat 10.30 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gitti. Çakır'ın ifade vermek üzere geldiği savcılık katında koridoru kapatan güvenlik görevlileri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bir süre ifade vermek için kalem odasında bekletilen Çakır, daha sonra saat 11.00 sıralarında basın suçlarından sorumlu Başsavcı vekili Murat Çağlak'a ifade verdi. Çakır, yaklaşık bir saat süren ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliye önündeki meydana çıktı.

'SUÇLAMALAR BENİM BUGÜNE KADARKİ DURUŞUMA TERS'

Burada basın açıklaması yapan Deniz Çakır, "Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Ben bugüne kadar hiç kimseyi kadın, erkek, başörtülü, başörtüsüz, hayat tarzı, cinsiyeti, dini, inancı, rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde bulundum. Benim her zaman bugüne kadar duruşum ve yaptığım şeyler bellidir. Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için bir sürü mücadele verdim. Bahsi geçen hiçbir şeyi de yapmadım. Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bugüne kadarki duruşuma ters. Bir sanatçı bir kadını başörtülü, başörtüsüz diye ayırmaz. Benim hayatımda türbanlı, başörtülü, farklı dinden, renkten, ailemden, arkadaşlarımdan, hayranlarımdan bir sürü insan var. Bugüne kadar hepsini sarıp, sarmaladım. Hepsi beni çok severler. Şu anda da yanımdalar" diye konuştu.

Çakır, gazetecilerin sorusu üzerine "Görüntüler var hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var daha fazla konuşmam doğru değil. Tüm görüntüler incelendi. Zaten ortada her şey" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYA İHTİYAÇ DUYMADIK'

Deniz Çakır'ın avukatı Bahri Bayram Belen Çağlayan Adliyesinde basın açıklaması yaptı | Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA

Çakır'ın avukatı Bahri Bayram Belen ise Çakır hakkında, "Hakaret, özel hayatın gizliliğine müdahale ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" gibi ciddi suçlamalar olduğunu belirtti. Avukat Belen, olumsuz bir karar çıkabileceğini sanmadığını ifade ederek, adli bir süreç olduğu için olayın ayrıntısını anlatamayacağını söyledi. Bir gazetecinin, "Suudi Arabistan'a gidin" dedi mi?" sorusuna avukat Belen, "Böyle bir şey demediğini söyledi" cevabını verdi. "Suç duyurusunda bulundunuz mu?" sorusuna ise, "Suç duyurusunda bulunmak çok kolay bir şey. Ama bu nedenle suç duyurusunda bulunmak aslında Deniz hanımın düşüncelerine ters, toplumda gerginliği artırıcı bir şey değil. Buna ihtiyaç duymadık" diye cevap verdi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

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