‘Askerliğe elverişli’ denilen engelli genç hayatını kaybetti

Zihinsel engelli 20 yaşındaki Mehmet Bozkurt'a, Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “Askerliğe elverişlidir” raporu verildi. Askere alınan genç erkek 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Zihinsel engelli 20 yaşındaki Mehmet Bozkurt’un ailesi, oğullarının zorunlu askerlik görevini yapamayacağına dair rapor almak üzere 2017 yılında hastaneye gitti. Urfalı aile, Bozkurt’a “yüzde 50 engelli” raporu veren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Genç erkeğe engelli raporu veren hastane, “Askerliğe elverişlidir” raporu düzenledi.

Gazeteci Burcu Karakaş’ın sosyal medyadan yayımladığı habere göre 20 yaşındaki engelli genç bu rapor üzerine 14 Ekim 2017 tarihinde zorunlu askerlik görevine başladı. Ancak aradan iki gün geçtikten sonra taburda fenalaştı. Bu olayın ardından 17 Ekim’de Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne sevk edildi. Burada “zeka geriliği” tanısı konan Mehmet Bozkurt, 18 Ekim’de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin psikiyatri servisine sevk edildi. 20 yaşındaki genç, buradan da önce acil servis, sonra beyin ve sinir cerrahisi bölümünün yoğun bakım polikliniğine gönderildi. Ancak genç erkek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 22 Ekim 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan haber paylaşımına devam:

* Urfalı Mehmet (20), zihinsel engelliydi

* Engelli raporu veren hastanenin “Askerliğe elverişli” raporuyla askere gitti

* Kışlaya girdikten 2 gün sonra fenalaştı, 1 hafta sonra öldü

* Adli Tıp “doğal ölüm” dedi, savcılık dosyayı kapattı pic.twitter.com/iUZrwz4Tt4 — Burcu Karakaş (@burcuas) 28 Ocak 2019

SAVCILIK: DOĞAL ÖLÜM, ŞÜPHE YOK

Adli Tıp tarafından düzenlenen raporda, “kesin ölüm sebebinde kanaate varılamadığı” belirtildi. Bu gelişme üzerine Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından bir başka rapor düzenlendi. Raporda, “kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı”, “askerlik görevini yaptığı sırada fenalaştığı”, ölüm sebebinin ise “menenjit” olduğu belirtildi. Askerliğinin ilk haftasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren Bozkurt’un şüpheli ölümü kayıtlara “doğal ölüm” olarak geçti.

KUZENİ: VÜCUDUNDA DARP İZLERİ GÖRDÜM

Diğer yandan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen raporda, ‘genç erkeğin kafatasında kırıklar olduğu’ belirlenmişti. Hayatını kaybeden gencin otopsiye giren kuzeni ‘Bozkurt’un vücudunda darp izleri gördüğünü’ iddia etti. Ancak bu iddialar da savcılık tarafından araştırılmadı. Ailenin avukatları şimdi, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapmaya hazırlanıyor. (HABER MERKEZİ)