Usta tiyatrocu Engin Cezzar ölümünün ikinci yılında anılıyor

Tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Engin Cezzar'ın ölümünün üzerinden iki yıl geçti. İstanbul'da 1936'da dünyaya gelen sanatçının tiyatro sevdası, ortaokul yıllarında William Shakespeare'in ‘Julius Caesar’ oyununda canlandırdığı Marcus Antonius rolüyle başladı.

Robert Koleji'nde okuyan Cezzar, lisenin ardından 1955'te ABD'ye giderek Yale Drama School'da ve Actors Studio'da öğrenim gördü.

Cezzar, Actors Studio'da Lee Strasberg'in öğrencisi olurken, 1958'de Kafka'nın “Mezar Bekçisi” adlı oyununda başrolde yer aldı.

Yaz tatili sırasında ‘Hamlet’ oyununda başrol oynamak için Muhsin Ertuğrul'dan teklif alan Cezzar, ABD'de farklı bir toplulukla kontratı bulunmasına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etti.

Sanatçı, “Hayatımın en büyük dönüm noktası” dediği Hamlet rolünü 23 yaşındayken canlandırarak dünyanın en genç Hamlet'i oldu.

Aynı yıl tanıştığı, kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Gülriz Sururi'yle 1961'de evlenen Cezzar, daha sonra Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda da sahneye çıktı.

Cezzar'ın eşiyle birlikte kurduğu Engin Cezzar-Gülriz Sururi Tiyatrosu, Eylül 1962'de Küçük Sahne'de Erskine Caldwell'in yazdığı ‘Tütün Yolu’ ile ilk kez perdelerini açtı.

En çok ses getiren oyunları, Haldun Taner'in yazdığı “Keşanlı Ali Destanı” olan çift, “Çikolata Sevgilim”, “Aklın Oyunu” ve “Othello” oyunlarında da birlikte oynadı.

ÖLÜM HABERİ TOPRAĞA VERİLDİKTEN SONRA DUYURULDU

Cezzar, “Price of the Ticket” ve “Timeline” gibi yabancı ortaklı yapımlarda oynarken, bir dönem TRT'de “Turnuva” adlı programın sunuculuğunu da yaptı.

Oyunculuk ve yönetmenliği bir arada götüren sanatçı, 1983'te kendi kurduğu Tiyatro Eğitim Stüdyosu'nda tiyatro dersleri verdi.

Cezzar, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde de rol alırken, “Kaldırım Serçesi” adlı filmin yönetmenlik ve yapımcılığını da üstlendi.

Yönetmenliğini yaptığı oyunlarda son provaya kadar oyunun finalini oluşturmayan ve kariyerine birçok ödül sığdıran Engin Cezzar 2011'de felç geçirdi.

Cezzar, 82 yaşındayken 6 yıl felç kalmasının ardından 28 Ocak 2017'de hayatını kaybetti ve vefat haberi vasiyeti üzerine, toprağa verildikten sonra duyuruldu.

Engin Cezzar'ın rol aldığı ve yönettiği bazı oyunlar şöyle:

‘Palto’, ‘Midasın Kulaklarında’, ‘Teneke’, ‘Ferhat ile Şirin’, ‘Canlı Maymun Lokantası’, ‘Budala’, ‘Yedi Kadın’, ‘Kadı’, ‘Bir Şehnaz Oyun’, ‘Ayşe Opereti’.

Rol aldığı filmler ve diziler:

“Bay Alkolü Takdimimdir”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Kaldırım Serçesi”, “Hızır Bey”, “Abdülhamit Düşerken”, “Sağır Oda”. (AA)

Engin Cezzar toprağa karıştı

İnfografik: AA