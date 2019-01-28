Barış Bildirisi imzacısı 4 akademisyenin duruşması ertelendi

Sokağa çıkma yasakları sırasında bölgedeki çatışmalı sürecin sona ermesi için imzalanan “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiri kapsamında basın toplantısı düzenleyen akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandıkları davanın duruşması 25 Mayıs’a ertelendi. .

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen akademisyenler hakkında açılan davanın dokuzuncu duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ve Yrd. Doç. Dr Meral Camcı’nın hazır bulunduğu duruşmaya avukatları İlkay Bahçetepe ile Meriç Eyüboğlu sağlık sorunları sebebiyle katılamadı. Avukatların mahkemeye rapor sundukları görüldü.

Mahkeme başkanı, akademisyenler Mungan ve Camcı’ya Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) hükümlerini kabul edip etmediklerini sordu. Mungan ve Camcı, HAGB konusundaki kararlarını avukatlarıyla görüştükten sonra bildireceklerini söylediler. Savcı, mütalaasını tekrarlayarak dört akademisyenin “örgüt propagandası” suçuyla cezalandırılmasını talep etti. Avukatların mazeretlerini kabul eden mahkeme, yurtdışındaki akademisyenler Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy’un mütalaaya karşı savunmalarının istinabe yoluyla alınması için ara karar oluşturdu. Bir sonraki duruşma 23 Mayıs, saat 10.00’a erteledi.

"BURADA BİZE KARŞI ÖZEL BİR TUTUM VAR"

Duruşmanın ardından adliye önünde ortak bir açıklama yapıldı. Akademisyen, Esra Mungan “Geçen hafta çok talihsiz bir durum yaşadık, korkunç, keyfi, usullere aykırı şeylerle karşı karşıyayız. Bugün de 4'lü dediğimiz, bizlerin 9. duruşması görüldü. 23 Mayıs saat 10.00'a ertelendi. Herkesi o duruşmaya bekliyoruz.” derken Doç. Dr. Gül Köksal da “Bizler barış talebimizi dün olduğu gibi bugün de, yarın da sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ŞEBNEM HOCA'DAN ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

Açıklamada Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da “Hepimiz bir keyfiyetin içindeyiz, sözünü söyleyen, hakikati dillendirenlere keyfi tutum devam ediyor. Burada özel bir tutum var. Heyet başkanı hiç tanımadığı insanlara 'Sen' diyerek, sokak muhabbeti yapıyormuş gibi tutum aldı. Bu keyfiyetin bir yansıması. Biz de burayı bir akademiye, serbest kürsüye dönüştürmek istiyoruz. Yılmadan Çağlayan Adliyesinde derslerine gelen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize sesleniyoruz, akademi yıkılmadı ayakta, buraya gelerek hocalarıyla dayanışma içerisinde olmaları önemli” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)