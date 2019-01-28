Futbol medyası Robinho’nun tecavüz suçu geçmişini yok sayıyor

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Sivasspor'dan Başakşehir’e transfer olan Brezilyalı futbolcu Robinho’nun İtalya’nın Milan kulübünde oynadığı dönemde bir kadına tecavüz etmekten yargılanıp mahkum olduğunu hatırlattı. Temyiz sürecinin devam ettiğini belirten Bildirici, futbolcunun transferine dair basında çıkan haberlerde bu bilginin yer almamasını eleştirdi.

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici Hürriyet'te yer alan köşe yazısında, Robinho’nun transferine dair basında çıkan haberlerde tecavüz suçundan yargılandığına dair herhangi bir bilginin yer almamasını eleştirdi. Bildirici, “Hürriyet dahil bütün futbol medyası Robinho’nun bu geçmişini yok sayarak, ‘tecavüzün meşrulaştırılması’na istemeden de olsa yeni bir katkıda bulunuyor” ifadesinde bulundu.

OYUNCULARIN GEÇMİŞİNİ DEŞEN MEDYA BUNU GÖRMEDİ

Her transfer döneminde futbolcuların geçmişinin ayrıntılarıyla yazıldığını hatırlatan Bildirici, futbol medyasına “Her ünlü futbolcu transferinde oyuncunun geçmişini ayrıntılarıyla yazan, ‘yenge’ diyerek eş ve sevgililerinden bolca söz eden futbol medyasının, konu bir futbolcunun tecavüz mahkumiyeti olunca görmezden gelmesi dikkat çekici” eleştirisini yöneltti.

Brezilyalı futbolcu Robinho, İtalya’da oynadığı dönemde 5 kişiyle birlikte tecavüz iddiasıyla yargılanıp 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezayla ilgili temyiz süreci devam ederken Robinho’yu Brezilya’nın Atletico Mineiro takımından transfer eden Sivasspor da futbolcuyla yapılan sözleşmeye cezanın kesinleşmesi halinde anlaşmanın feshedileceğine dair bir madde eklemişti. (HABER MERKEZİ)