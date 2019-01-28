ABD'nin gönderdiği ek 600 asker, Suriye'ye ulaştı

ABD'nin çekilme sürecine destek gerekçesiyle gönderdiği ek 600 civarı asker, Suriye'ye ulaştı.

AA'nın Suriye'deki yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, 600 civarı ABD askeri, dün Fırat Nehri'nin doğusundaki Harab Işk ve Sırrin hava üslerine ulaştı.

Askerlerin gruplar halinde üslere dağılacağı, tahliyenin başlaması durumunda Harab Işk ve Sırrin'in ana tahliye merkezleri olarak kullanılacağı öğrenildi.

Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Rümeylan ve kuzeyindeki Tel Beyder'deki üsler ise ağır malzemelerin hava yolu tahliyesi için kullanılacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen perşembe Suriye'de çekilme sürecine destek olmak üzere ülkeye ek asker gönderildiğini bildirmişti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve ismini açıklamayan bir savunma yetkilisi, operasyonların güvenliği gerekçesiyle gönderilen ek asker sayısını ve askerlerin konumlarına ilişkin detay vermekten kaçınmıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018’deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan IŞİD'le mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti.

Trump, sonraki günlerde “yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermişti.

Trump daha sonra güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD’li yetkililer Türkiye’den YPG'ye saldırılmaması yönünde güvence istemişti.

ABD'nin Suriye'de 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları